联合国：2025年至少1400万儿童面临饥饿或死亡风险

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（法新社纽约联合国总部27日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天示警，美国等主要国际捐助国大幅削减援助预算之际，今年至少有1400万名儿童将面临饥饿、营养不良或死亡的风险。

联合国儿童基金会呼吁各国政府和慈善机构慷慨捐助UNICEF主导的新平台「儿童营养基金」（Child Nutrition Fund），以避免饥荒潮。

UNICEF执行长罗素（Catherine Russell）表示，本世纪初以来，国际在消除儿童饥饿方面取得巨大进展，但这些成果可能很快就会消失殆尽。

她在UNICEF发布的声明中表示：「良好的营养不仅是儿童生存和发展的基础，援助的投资报酬率也很惊人。」

「援助红利将展现在更强大的家庭、社会、国家，以及更稳定的世界方面。」

美国总统川普1月重返白宫以来，亿万富豪马斯克（Elon Musk）领导的政府效率部（DOGE）已关闭美国主要海外援助机构「美国国际开发总署」（USAID）。

尽管本月稍早法院下令阻止关闭USAID，但国务卿卢比欧（Marco Rubio）已确认将删除USAID原有420亿美元预算中的83%计画。

英国等多个主要捐助国最近也纷纷削减或冻结国际援助，以控制赤字并增加国防开支。

罗素警告，今年预计将有1400万儿童「面临营养援助和服务中断」。

她强调：「资金危机发生之际，儿童正面临前所未见的需求。他们持续面临破纪录人数流离失所、新的长期冲突、疾病爆发，以及气候变迁的致命后果。」