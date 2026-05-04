联合航空班机降落纽瓦克机场 进场撞路灯与货车

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（法新社纽约3日电） 美国联合航空（United Airlines）169班机今天进场降落纽泽西州纽瓦克自由国际机场途中，撞上纽泽西公路的1支路灯与1辆货车。

美国联邦航空总署（FAA）官员表示，这架从义大利威尼斯飞抵的波音（Boeing）767客机已安全降落，联邦航空总署将就此事展开调查。

联航客机上无人受伤，货车司机因轻伤送医后已出院。纽约与纽泽西港口事务管理局（Port Authority of New York and New Jersey）在声明中表示。

这架客机载有221名乘客与10名机组员。

联邦航空总署在声明中表示：「联合航空169班机在进场准备降落纽瓦克自由国际机场（Newark Liberty International Airport）途中，5月3日（周日）下午2时左右撞上纽泽西收费公路（NJ Turnpike）1支路灯灯柱。」声明并指出，飞机受到轻微损伤。

纽约与纽泽西港口事务管理局表示，联航班机造成「1支路灯灯柱及1辆在纽泽西收费公路向南行驶的联结车受损」。

这台联结车属于H&S烘焙坊（H&S Bakery），「车身没有损伤」，但「商用客机轮子撞进司机侧车窗」。H&S资深副总裁帕特拉基斯（Chuck Paterakis）补充表示，「卡车司机因此事故受到轻微割伤」。

联合航空在声明中表示，公司计画「对此事故展开严格的飞安调查，相关机组员已依程序暂时停飞」。

事发后，纽泽西州警已前往公路现场处置，飞机制造商波音则未立即回应置评请求。