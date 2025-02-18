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瑞士政府寻求更大的武器出口自主权

联邦委员会希望获得军火出口方面更大的自由裁量权。
联邦委员会希望获得军火出口方面更大的自由裁量权。 Keystone-SDA

瑞士议会即将就一项关于放宽武器出口授权的法律修正案进行表决，以决定政府是否应在特殊情况下获得更大的决策空间。

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目前，议会可以就这一备受争议的《战争物资法案》修正案作出决定。

瑞士政府2月12日正式向联邦院和国民院提交了相关法案。通过这一修正案，政府希望保留一定的灵活空间，使瑞士的军火出口政策能够适应不断变化的地缘政治形势，从而维护瑞士的国内及外交利益。

此外，政府还考虑到了瑞士军工行业的发展。报告写道，通过放宽相关规定，瑞士可以维持符合国家防御需求的工业生产能力，确保国防体系的可持续性。

此次法律修正案旨在落实议会的相关要求。政府在报告中提到，在此前的立法咨询过程中，该提案获得了多数利益方的支持。然而，支持者与反对者的立场截然对立，分歧明显。

-瑞士企业擅长生产高精度组件，这些组件在现代国防系统(特别是航空航天和国防电子领域)中至关重要。这种专业能力确保了军工产品的可靠性和高效性；

-瑞士预计到2028年，国防预算将达到298亿瑞郎(约合人民币2402亿元)，显示其持续致力于国防现代化，覆盖陆军、海军和空军多个领域。这一财政投入支持了国防行业的增长和创新；

-瑞士国防产业涵盖跨国巨头(如洛克希德·马丁和莱茵金属)和众多本土中小型企业。它们共同构建了全面的国防产品和服务体系。

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