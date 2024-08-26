瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草

相关内容 虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长 此内容发布于 过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。 更多阅览 虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长

相关内容 瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀 此内容发布于 瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。 更多阅览 瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀

相关内容 瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢 此内容发布于 得益于对美国和日本市场的大规模出口抵消了中国大陆及香港地区对高端及奢侈腕表需求的再度下滑，瑞士腕表出口在7月份略有增长。 更多阅览 瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢

相关内容 瑞士起泡酒本地需求增长 此内容发布于 面对葡萄酒销量下降，农业研究看到了瑞士起泡酒的商机。在一项调查中，半数消费者表示愿意花更多的钱购买本地而非进口产品。 更多阅览 瑞士起泡酒本地需求增长

相关内容 购房再度受到瑞士人青睐 此内容发布于 受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。 更多阅览 购房再度受到瑞士人青睐

相关内容 瑞士央行下调利息上限 此内容发布于 瑞士央行将降低活期存款(sight deposits)的利息阈值系数，对商业银行存放在央行的资金所能获得的利息进行小幅调整。 更多阅览 瑞士央行下调利息上限

相关内容 瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力 此内容发布于 瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁今年涨薪4%，帮助瑞士工作者应对生活成本压力。 更多阅览 瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力

相关内容 2024年第二季度瑞士经济增长0.5% 此内容发布于 2024年第二季度瑞士经济的增长比预期略快。今年4月到6月，基准调整后的国内生产总值比上个季度增长了0.5%。 更多阅览 2024年第二季度瑞士经济增长0.5%

相关内容 第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷 此内容发布于 在8月17日结束的第77届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)上，大约15.2万名影迷涌入这座南部小城-比去年增长了3.5%。 更多阅览 第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷