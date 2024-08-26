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瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草

fur coat
法律要求标明每件毛皮的动物种类、产地，以及获取方式等信息。 Keystone

瑞士政府提议，禁止进口残忍方式制造的皮草制品，并在瑞士境内禁止此类商品的交易。

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Keystone-SDA

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政府计划对《动物保护法》(Animal Protection Act)进行相应修订。修订案征求意见稿于8月21日提交。意见征询期将持续到11月22日。

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议会将于2025年夏季做出决定。

瑞士联邦委员计划提交该法律修订案，作为之前被其否决的皮草动议的间接反建议。

联邦委员会表示，反建议同时禁止了瑞士境内的相关交易，比单纯禁止进口的动议本身更进了一步。

今后，瑞士的商店和网络供应商在购买皮草商品时必须澄清产品的生产方式，并提供证据证明所购商品在制作过程中未涉及虐待动物。

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