瑞士醫療衛生費用統一分攤是否能抑制醫療保險費用上漲？

瑞士人將再次投票決定醫療系統的費用分擔問題。 Keystone / Valentin Flauraud

11月24日，瑞士選民將在投票箱前針對醫療衛生系統的一項改革進行投票，這項改革旨在將醫療費用重新分攤，鼓勵門診治療，減輕醫療保險給投保人帶來的財政負擔。公共服務僱員協會(VPOD)反對這項改革，因而發起了這項全民公投，因為他們擔心改革會對醫護人員和病人造成負面影響。

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Pierre-François Besson

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這項改革是針對瑞士的高額醫療費用這個燙手山芋的一個新財政方案。今年瑞士選民已經否決了一項關於控制醫療成本的公民動議和另一項關於降低醫療保險保費的動議。

11月24日瑞士選民將再次進行有關醫療保險的投票。2009年開始的瑞士《醫療保險法》(KVG)修訂工作歷時14年後，2023年12月終於在議會獲得通過，絕大多數議員贊成「統一承擔醫院門診和住院治療費用(EFAS)」的改革。這是針對這項已有30年歷史的《瑞士醫療保險法》進行的最全面的改革之一，該法規定在瑞士生活或工作的所有人都必須強制參加醫療保險。

如今是由誰來支付的？

在醫院接受治療並至少住院一晚的人都會造成所謂的住院費用。目前各州用他們的稅收收入至少支付55%的住院費用，而醫療保險公司則最多支付這筆費用的45%。

而門診治療(不需住院)的費用則全部由醫療保險公司負責。

如果需要在護理之家或家中長期護理，費用則由醫療保險公司(基本保險)和病人(規定最高額度)支付，其餘部分由所在州承擔。

統一承擔門診和住院費用是什麼意思？

這種統一承擔費用的原則規定了醫療保險中基礎保險負責的全部三個基本責任領域(門診、住院和護理)費用的統一分攤公式。也就是說，各州負責淨費用(扣除自保費)的26.9%；醫療保險公司負責最多73.1%。

這一分攤原則將分階段實施：從2028年起，門診和住院形成的費用將按照這種原則分攤；從2032年起，護理費用也將採用這種方式分擔。 根據修訂後的醫療保險法，今後各州也將用納稅人的錢支付門診醫療的費用，但同時各州也將獲得一些自由空間。例如，各州以後可以規定所有提供門診醫療機構的數量(而不像現在這樣，只能規定醫生數量)。

修訂保險法的目的是什麼？

修訂該法的目的是重新均衡醫療保險公司和各州對醫療費用的分擔，提高醫療品質並減輕投保人的保費負擔。

另一目的則是為了消除醫療系統內的不良刺激機制。舉例來說，現在病人接受外科手術後要求必須住院一晚，而這樣做並不總是必要的。

換句話說，保險公司目前沒有動力為了節省成本而促進從住院治療向門診治療的轉型，因為如果轉型成功了，就會增加保險公司所承擔的比例。

根據聯邦公共衛生局(BAG)表示，近年來由於從住院到門診治療的轉型而增長的醫療費用，全部都是由強制保險，也就是醫療保險公司來承擔的。因此，形成了這樣的局面，州所承擔的部分逐年下降，而保險費卻不斷上升。

計劃節約資金的官方數字？

統一承擔費用的改革也將促進醫療系統中各參與者之間的協調合作，避免重複檢查、不必要的住院或過早入住護理機構等造成的多餘費用。根據聯邦衛生局委託進行的一項調查結果顯示，每年可節省高達4.4億瑞郎(約合155億新台幣)。

誰支持這項改革，理由是什麼？

《醫療保險法》的修訂是議會找到的一個折衷做法，並受到了聯邦委員會、大多數政黨和醫療系統大多數利益相關者的支持。支持者認為，更好地協調醫療保健系統的機制，將會提高治療效率和對病人的服務品質。

支持者聯盟聯合了22個專業組織，包括Spitex、醫院傘式組織H+、FMH、Curafutura和Interpharma，這些組織明確表示對這項法案的支持，他們在一份新聞稿中明確表示：「醫療系統中各合作夥伴相互配合，能為患者找到最優的個人化治療方案。」

贊成者認為，統一分攤門診和住院費用將加快住院向門診就醫的轉型，同時也能鼓勵在家養病(這離不開上門醫療服務機構Spitex提供的護理)，從而節省投保者的保險費用。

向門診醫療的轉型也將對醫護人員有利，他們將有更規律的工作時間，也將使醫護工作重新變得有吸引力。 「今後，各州也將對門診費用的收費標準擁有一定發言權。因此，醫療保險公司的權力不僅不會增強，反而會被削弱。

工會為何反對這項改革？

在瑞士工會聯合會(SGB)的支持下，公共服務僱員協會(VPOD)以「不要統一承擔份額」為口號，反對該法案。工會認為，這項改革將危及養老院的照護質量，對養老院的工作條件造成更大壓力，並增加了醫療保險公司的收費幅度。最終會導致保費上漲，將費用置於患者需求之上。

對於那些反對該法案的人來說，各州將自己的責任推卸給了保險公司，也就是私人經濟領域，結果就是公共機構放棄了保障向養老院和家庭護理提供資金的責任。

公共服務僱員協會秘書長娜塔莎·韋(Natascha Wey)說：「醫院裡的病人將被視為利益的源泉，然而他們實際上是一個脆弱的群體。」統一承擔門診和住院費用的做法將把為醫療系統提供資金的責任從各州轉移到醫療保險公司，因而賦予它們更大的權力，這是不利於社會的做法。根據該協會的說法，保險費和分擔的費用將有可能進一步上漲。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)