脱口秀节目复播 吉米金摩辛辣独白抨击审查制度

afp_tickers

2 分钟

（法新社好莱坞24日电） 美国脱口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的节目在川普政府施压下被迫停播一周后，昨晚重返美国电视萤幕，他发表了一段辛辣的独白，抨击审查制度。

这位喜剧演员在右翼政治网红柯克（Charlie Kirk）遇刺后发表评论，据称官员威胁要撤销广播许可证，娱乐巨擘美国广播公司（ABC）因此一度将吉米金摩停职。

但在舆论哗然，以及平日与川普关系稳固的盟友也抱怨此举是政府试图压制言论自由后，停播决定遭到推翻。

吉米金摩在「吉米夜现场」（Jimmy Kimmel Live）节目中告诉观众：「政府扬言要让总统不喜欢的喜剧演员噤声，这完全违背美国精神。」

他说：「美国总统明确表达，他希望看到我和这里数百名工作人员被炒鱿鱼。我们的领袖竟以美国人丢掉饭碗为乐，因为他开不起玩笑。」

川普经常抱怨媒体对他的负面报导，并经常谩骂攻击吉米金摩与其他深夜喜剧演员。他在吉米金摩节目被停播时曾大声叫好，称之为「对美国来说的大好消息」。

「吉米夜现场」昨晚复播前，川普向媒体表示，吉米金摩「没有才华…没有收视率」。

吉米金摩在节目上妙语回应：「今晚我就有（才华与收视率）了…他竭尽所能想要封杀我，结果反而迫使数百万人来看这档节目。这真是适得其反。」