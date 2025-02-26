自由之家：南亚自由度进展出现诸多亮点

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国倡议团体「自由之家」今天公布年度报告指出，极权主义者巩固权力，去年全球各地自由度下降，不过南亚倒是取得一系列让人另眼相看的进展。

总部设在华府的自由之家（Freedom House）今天公布「2025年全球自由报告」（Freedom in the World 2025），其中西非的塞内加尔和南亚的不丹被升格，在自由类别列为「自由」国家。

塞内加尔前总统推迟选举的企图破功，在野势力去年赢得总统大选。喜马拉雅山区王国不丹则以具竞争性选举深化其民主转型之路。

南亚被列为「自由」的国家虽然只有小国不丹，区域内其他国家在自由类别不变情况下指数大跃进。铁腕统治的孟加拉前总理哈希纳（Sheikh Hasina）因人民起义而流亡；迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）则打破两大党把持，打着反贪腐大旗当选斯里兰卡总统。

至于自由指数得分进步最多的则是印度控制的克什米尔（Kashmir）。当地去年举行议会选举，为印度教民族主义派中央政府2019年废除克什米尔自治地位以来首见。这项指数评比国家，也评比部分地区，像克什米尔这样的印度联邦属地（Union territory）。

不过自由之家指出，印度的整体自由度呈现倒退，并点出总理莫迪（Narendra Modi）致力影响司法任命。自由之家已于2021年将全球最大民主国家印度的自由类别从「自由」改列为「部分自由」。