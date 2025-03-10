艾尔段：对叙利亚提供各种支持

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（法新社伊斯坦堡10日电） 土耳其总统艾尔段今天针对近日席卷叙利亚西北部一波暴力予以谴责，并且承诺对这个南邻提供「各种支持」。

战争观察组织叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，自从6日以来，叙利亚安全部队和结盟组织已杀害1068位平民，绝大多数是什叶派少数派系阿拉维派（Alawite），这是自从前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月遭到推翻以来，叙利亚最严重一波暴力。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指出：「我们会继续对我们邻国叙利亚提供各种可能支持，以恢复并维护其领土完整…达成（叙利亚主流社会）与少数民族和宗教少数派别共享和平。」

这一波杀戮发生在叙利亚西北部海岸的阿拉维派核心地带，那是阿塞德家族发源地。

叙利亚临时总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）承诺对此事「追究责任」，艾尔段对此表示欢迎说：「我们强烈谴责以叙利亚团结、完整和社会和平为目标的任何攻击、恐怖主义和暴力行径。」

艾尔段同时表示，安卡拉正「采取必要措施防止任何不利情势演变影响土耳其」。不过他未就此详述。

支持大马士革临时政府的土耳其在叙利亚境内部署数以千计大兵。