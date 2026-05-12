艾普斯坦案文件纽约快闪展览 展出多达350万页

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（法新社纽约12日电） 美国倡议透明度的组织「第一事实研究所」（Institute of Primary Facts）在纽约开设快闪展，场内仅展示一份文本，那就是由美国司法部依法公开的已故性犯罪富豪艾普斯坦相关档案的列印文件，共约350万页。

这个展览被称为「（美国总统）唐纳．川普与杰福瑞・艾普斯坦纪念阅览室」，主办方将依「艾普斯坦档案透明法」（Epstein Files Transparency Act）公开的所有文件装订成3437册，每册均经过编号并整齐陈列于书架上。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年因涉嫌从事未成年人性贩运遭羁押，并在等待审判期间于联邦监狱身亡。这次展览由华府的非营利组织「第一事实研究所」主办，并在官网上写道：「当真相被印出来、装订成册供你亲眼见证时，它将难以被否认。」

这场快闪展览还设有一处展区，展示川普与艾普斯坦之间多年来的交情。两人曾有数十年的交情，据传在2004年因一宗房产交易闹翻，川普随后与他划清界线。由于川普的名字多次出现在人称「艾普斯坦档案」中，他仍一再否认有任何不法行为。

这场展览将开放至5月21日，民众需提前线上登记预约，但由于美国司法部作业疏失，未能针对部分受害者姓名去识别化，因此一般民众不得直接查阅文件，这场展览仅开放给媒体记者及律师等特定专业人士。

展览主办人之一的葛瑞特（David Garrett）告诉法新社：「我们是一个支持民主的组织，目标是透过这类快闪博物馆和其他实体体验来教育公众，让大家更了解美国的腐败以及民主所面临的威胁。」

葛瑞特认为，民众应严正抗议川普政府处理文件释出的方式，因为许多人指控司法官员试图掩盖川普与艾普斯坦的关系，「而我们在这里试图做的，是创造或协助创造舆论压力，以实现真正的问责」。