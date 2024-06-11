芬兰政府：俄罗斯疑似侵犯领空

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（法新社赫尔辛基10日电） 芬兰今天表示，一架俄罗斯军机今天疑似在芬兰湾侵犯芬兰领空。

芬兰国防部在声明中表示，这起疑似侵犯芬兰领空的事件，据信今天上午发生在芬兰湾沿岸的洛维萨（Loviisa）市附近，该市位于芬兰首都赫尔辛基（Helsinki）东方不到90公里处。

芬兰国防部表示，这架飞机在芬兰领空停留了约2分钟，曾飞进芬兰领土2.5公里处。

芬兰国防部长哈卡宁（Antti Hakkanen）在声明中表示：「我们严肃对待此一疑似侵犯领土的行为，并已着手展开调查。」

声明中指出，芬兰边境管理局（Finnish Border Guard）正在进行初步调查，调查完成后将提供更多资讯。

自从芬兰去年加入北大西洋公约组织（NATO）以来，这两个拥有1340公里边界的邻国，关系变得日益紧张。

芬兰曾于2022年8月表示，据信有两架俄罗斯战机飞越芬兰湾（Gulf of Finland）上方进入芬兰领空。

先前数个月有近1000名无签证移民抵达芬兰与俄罗斯交界的边境口岸之后，芬兰在12月中旬关闭了东部边界。

芬兰方面认为，寻求庇护的人数激增是俄罗斯精心策划的结果，但莫斯科否认了这项指控。