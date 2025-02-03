芬太尼危机：美中新一波关税战导火线

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（法新社北京3日电） 美国总统川普对中国货物课徵新关税，部分理由是美方指控中国应为美国境内致命的类鸦片药物芬太尼（fentanyl）泛滥负部分责任。专家认为，中国是否配合，要视两国关系而定。

美国当局长期指控中国对芬太尼买卖视而不见，导致芬太尼每年估计在美国国内造成数万人死亡。中国则否认应为此负责。

以下是法新社整理的重点：

● 芬太尼是什么？源头在哪里？

美国正面对一波芬太尼引发的死亡浪潮。这种合成的类鸦片药物效力为海洛因50倍，制作也更容易、更便宜。

美国官员曾说，芬太尼现在是18岁至45岁美国人的头号死因。

美国缉毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）指控中国是「所有走私到美国的芬太尼相关物质的主要来源」。

美国国会研究处（Congressional Research Service）去年承认，北京当局自2019年以来实施更严格的管控，已阻断直接来自中国的芬太尼供应，但也指出，这只是供应链转移到其他地方而已。

国会研究处指出，芬太尼并不是透过国际配送直接供应，而是从中国将化学成分运送到墨西哥，再于墨西哥合成芬太尼后跨国走私进入美国。

其中许多化学成分在中国属于合法，可作为止痛剂用于正当医疗用途，因此很难追究法律责任。

北京当局坚称「中国和墨西哥之间没有芬太尼非法走私这类情事」，也承诺严加取缔。中国还提到境内严格的毒品管制法律，有些甚至是全球最严格；中方也警告，新关税将「无可避免影响及损害未来双边在毒品管制上的合作」。

● 美国做了哪些取缔芬太尼的努力？

美国前总统拜登政府将打击芬太尼视为优先要务。

2023年10月，拜登政府制裁逾24个中国实体及个人，指称他们是许多美国毒品走私犯、暗网卖家、虚拟货币洗钱犯和墨西哥贩毒集团的「供应源头」。

这些实体包括一家位于湖北武汉的公司和数家位于香港和其他省分的企业，它们涉嫌往美、墨运送约900公斤「被查获的芬太尼和冰毒的前导化学物质」。

去年，时任美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）说：「全球芬太尼供应链往往始于中国的化学公司，最终导致美国人丧命。」

● 美国与中国达成了什么协议？

近年美中关系跌到谷底，毒品管制谈判也陷入僵局。

但继拜登与中国国家主席习近平2023年11月在旧金山举行峰会后，两国已同意重启谈判。

去年夏天，一个反毒工作小组在华府开会，中方宣布针对3种芬太尼关键前导物质强化监管。

但最新限制措施是否能彻底阻止跨国走私分子，还有待观察。美国司法部表示，这些走私贩「已适应愈来愈严格的限制」。

分析师认为，制造商研发合成前导物质新变体的速度，比中国当局发现并列入管制清单的速度更快。

● 打关税战有用吗？

川普政府新增关税的举措是否会促使中国采取更积极的行动，目前不清楚。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）组织犯罪专家费尔巴－布朗（Vanda Felbab-Brown）说，北京当局是否配合，与中美关系有关。

她说：「中国会与那些与它交好、或它想建立友好关系的国家扩大执法和缉毒合作…与它交恶、或关系恶化的国家，就拒绝合作。」

雪上加霜的是支撑毒品买卖的庞大洗钱网络，专家说，这需要美中之间更密切的配合才能遏止。