苏丹内战平民死亡数2025年增逾2.5倍

（法新社日内瓦26日电） 联合国人权事务高级专员图克今天指出，苏丹战争去年造成的平民死亡数较前一年增加逾2.5倍，并且示警仍有数以千计罹难者身分尚未确认或下落不明。

自从2023年4月以来，苏丹深陷政府军与准军事部队「快速支援部队」（Rapid Support Forces）间的激烈冲突中，已造成数万人丧生、1100万人流离失所，引发全球最严重人道危机之一。

图克（Volker Turk）在联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）表示：「根据我办公室的纪录，2025年平民遭到杀害情况较前一年增加超过两倍半，有数千人仍然失踪或身分尚未确认。」 他谴责「极其凶残且冷酷无情」暴行，包括性暴力、草率处决和任意拘押等。

图克特别提到快速支援部队去年4月对扎姆扎姆（Zamzam）流离失所者营地，以及去年10月对政府军位在西部达佛地区（Darfur）的最后据点法舍（El-Fasher）发动攻击时造成的「大屠杀」悲剧。

他表示，强暴、集体性侵、性酷刑和性奴役等性暴力案件也大幅攀升，去年已有超过500名受害者列入正式纪录。

图克指出，「苏丹妇女和女孩的身体已成为恐吓社区的武器」，并表示他「极度忧虑这些罪行恐怕会再度发生」。