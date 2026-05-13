英凯特王妃访义大利 公布罹癌后首度出访

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（法新社伦敦13日电） 英国凯特王妃今天展开为期2天义大利访问行程，将拜访以幼童教育闻名的义北城市雷焦艾米里亚（Reggio Emilia）。这是她2年前宣布罹癌以来首次正式出访，聚焦幼儿发展议题。

凯特（Princess Catherine）2024年3月宣布确诊罹患癌症并已开始接受化疗，但她未透露是何种癌症。去年1月她宣布癌症已缓解，并持续逐步重拾公开的王室职务。

凯特上次正式出访回溯至2022年12月，当时她与丈夫英国王储威廉王子（Prince William）一同前往美国波士顿颁发环境奖「为地球奋斗奖」（The Earthshot Prize）。 学前教育是凯特特别关心的议题。她有3名子女，分别是乔治王子（Prince George）、夏绿蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis），现年分别12岁、11岁和8岁。

肯辛顿宫（Kensington Palace）透过声明表示，凯特这次出访着重于她在幼儿发展方面的工作，这将是1场「为了探索支持幼童及其照顾者的领先国际方法，所进行的高层级实地考察任务」。

声明还说，凯特期待「第一手观察，雷焦艾米里亚教学法（Reggio Emilia Approach，又称瑞吉欧教学法）如何营造大自然与充满爱的人际关系交融的环境」。