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英国去年电动车销量达新高 仍未达占新售车22%目标

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（法新社伦敦5日电） 汽车制造商和贸易商协会（SMMT）表示，英国汽车产业2024年的全电动车销量创下新高，但仍未达政府设定的销售目标。

SMMT于4日表示，去年英国共售出38万2000台电池电动车，占去年新车销量的19.6%。虽创下「年度销量新高」，但未达政府设定2024年须达22%的目标。

SMMT去年10月已示警，汽车制造商可能无法达成政府设定目标；若是未达标，每辆非零排放车辆将面临高达1万5000英镑（约新台币61万）的罚款。

然而，英国政府也在SMMT示警后出面安抚，并说预期所有汽车制造商都能透过弹性机制避免挨罚，意即考量整体车系的减排来帮助车商达标从而避免罚款。

SMMT执行长霍斯（Mike Hawes）表示，尽管电动车的市占率有所提升，业界却为此付出「巨大代价」。他提到，汽车制造商为开发新车款「投入数十亿英镑」，用以吸引消费者的诱因也「难以持续」。

霍斯敦促政府重新审视相关规范，并利用改善充电基础设施等更多行动来刺激私人购车需求。

SMMT还警告，要达成2025年的门槛恐更困难，因为届时的目标是纯电动车销量占比要到28%。

此外，业界也对工党政府将汽、柴油车禁售令提前至2030年的承诺感到担忧。之前的保守党政府曾将禁售时限推迟至2035年。

整体而言，SMMT报告显示英国的新车注册量去年增加至接近200万辆，相比前一年同期成长2.6%。协会指出，这项成长主要由企业购买带动，私人购车需求则有所下降。

尽管连续第2年成长，但英国整体汽车市场仍低于COVID-19疫情前的水准。

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