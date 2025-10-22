英国教与天主教分裂500年来 英王将首次与教宗祈祷

（法新社伦敦22日电） 英国国王查尔斯三世将于今天启程展开对梵蒂冈的国是访问，期间将会晤教宗良十四世，并缔造历史──自500年前英格兰教会与天主教会分裂以来，首度有英国国教会领袖公开与教宗一起祈祷。

这次访问正值查尔斯三世（Charles III）的弟弟安德鲁王子（Prince Andrew）卷入已故美国性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻的敏感时刻。

查尔斯三世和卡蜜拉王后（Queen Camilla）将首次与5月接替已故方济各（Pope Francis）担任教宗的良十四世（Pope Leo XIV）会面。

明天，查尔斯三世和良十四世将一起祈祷，这也是自亨利八世（Henry VIII）因当时教宗拒绝解除他与西班牙公主亚拉冈的凯萨琳（Catherine of Aragon）婚姻而与天主教会决裂以来，双方首次在公开场合一起祈祷。

1961年，查尔斯三世的母亲、已故伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）成为自十六世纪分裂以后，首位访问梵蒂冈的英国君主。

白金汉宫（Buckingham Palace）表示，这项为期两天的访问「将成为天主教会与英国国教会之间具有重要意义的时刻，国王陛下正是国教会的最高领袖」。

明天在西斯汀教堂（Sistine Chapel）举行的联合宗教礼拜，将于米开朗基罗（Michelangelo）画作妆点的壮丽天花板下进行。

这场礼拜的主题为保育与环境保护，这也是查尔斯三世一生致力的事业。

活动将结合天主教与圣公会传统，届时西斯汀教堂合唱团将与国王及王后居住地之一──温莎城堡圣乔治礼拜堂（Saint George’s Chapel, Windsor Castle）的合唱团一起献唱。

牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）神学教授吉布生（William Gibson）表示：「这是历史性事件，因为国王是英国国教会的最高领袖，并依法律规定必须为新教徒。」

他向法新社指出：「自1536年至1914年间，英国与教廷之间没有正式的外交关系，直到1982年才将驻梵蒂冈的代表处提升为大使馆。」

查尔斯三世与卡蜜拉王后还将参加罗马「城外圣保禄大殿」（Basilica of Saint Paul Outside the Walls）的联合宗教礼拜，此行亦具象徵意义，凸显圣公会与天主教会间的联系。

在梵蒂冈行程中，国王将被正式授予大殿旁修道院「皇家兄弟会」（Royal Confrater）荣誉会员身分，白金汉宫形容此举象徵两教间的「灵性共融」。

查尔斯三世专属的座椅将特别设置于大殿内，并为未来英国君主沿用而保存。

这次访问恰逢天主教会每25年举办一次的禧年临近，届时数以百万计朝圣者将涌入梵蒂冈。

同时，朱弗里（Virginia Giuffre）指控自己被艾普斯坦诱拐并被迫三度与查尔斯的弟弟安德鲁王子发生性关系的新回忆录也于昨天出版，其中两次发生时朱弗里仅17岁。

安德鲁王子17日宣布放弃约克公爵（Duke of York）头衔，据报导这是在查尔斯施压下做出的决定。他早在2019年已退出王室职务。

现年76岁的国王目前仍在接受他于2024年初公开的癌症治疗。

查尔斯三世并非首次造访梵蒂冈，过去他曾多次亲临。

今年4月9日，他与卡蜜拉曾于义大利国是访问期间，在方济各教宗逝世前数日与其进行私人会谈。（编译：陈政一）