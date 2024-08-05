英国爆13年来最严重暴动 首相发言示警

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（法新社伦敦4日电） 英国7月29日发生3名孩童遭到谋杀一案在各地掀起暴力抗议潮。首相施凯尔（Keir Starmer）今天警告，极右翼抗议人士将会「后悔」参与英国13年来最严重暴动。

极右翼引领反移民暴力集会，在英国部分地区引发动乱。警方今天表示，中部城��伯明罕（Birmingham）附近一间向来提供寻求庇护者暂时安顿的旅馆，今天成为攻击目标。

英格兰斯塔福郡（Staffordshire）警方表示，「一大群人」对坦幄斯镇（Tamworth）这间旅馆「投掷物品、打破窗户、纵火，并且把警察当作目标」，有一名警察受伤。

在此之前，蒙脸的反移民示威群众砸破英格兰南约克郡（South Yorkshire）罗瑟罕（Rotherham）一间用于安置寻求庇护者的旅馆数个窗户。

英格兰西北部利物浦（Liverpool）以北滨海城市南港（Southport）一个儿童舞蹈班7月29日发生持刀攻击，导致3名孩童丧命。案发后有人散播跟本案有关的假消息，在数个城镇引发一波动荡，反移民示威群众与警方爆发冲突。

相关的暴力滋事已经成为施凯尔一大挑战。工党（Labour Party）在国会大选中压倒性胜选后，他才刚上台一个月。

他在电视演说中表示：「我保证，你们将会后悔参加这场滋扰，不管是直接参与或是在网路上煽动此一行动，然后自己又落跑的那些人。」

施凯尔强调，他口中所说的「极右派暴行」根本「毫无正当性」，并且矢言会将为非作歹的人「绳之以法」。