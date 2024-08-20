英国版比尔盖兹船难下落不明 昔卖公司给HP被控诈骗

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（法新社波尼切洛19日电） 曾被誉为「英国版比尔盖兹」的科技业大亨林奇（Mike Lynch）今天在义大利西西里岛外海发生船难，下落不明。据报导，林奇数周前在美国面临重大欺诈指控后刚获判无罪。

59岁的林奇与工作伙伴搭乘的豪华游艇原本停泊在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以东的波尼切洛（Porticello）港口附近，但遭遇强烈风暴突袭后沉没。

船上当时搭载22人，已知有15人获救，包括林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）；另有6人下落不明，包括林奇和他的18岁女儿汉娜（Hannah）。

林奇来自英格兰东部的索夫克（Suffolk），曾担任两位英国首相的顾问，一度是明星企业家，为英国科技界难得的成功人士代表。 林奇凭藉在剑桥大学（Cambridge University）的开创性研究创立了英国最大软体公司Autonomy，被誉为英国版比尔盖兹（Britain’s Bill Gates）。

他2011年以110亿美元的价格把Autonomy卖给美国惠普公司（HP），但才过了一年，惠普便宣布Autonomy价值减记达88亿美元，其中超过50亿美元归咎于Autonomy的数据夸大。此事让林奇陷入长达10年的欺诈丑闻。

检方指控他担任Autonomy执行长时参与一起重大阴谋，企图在出售前哄抬公司价值来欺骗惠普。

去年林奇被从英国引渡到美国受审，如果17项罪名成立，林奇将面临20年有期徒刑。

在林奇被居家监禁一年多后，旧金山的陪审团今年6月裁定他无罪。他一概否认有任何不当行为，并指控惠普自己失败了却让他成了替罪羔羊。

林奇的官司阴影长期以来令另一家英国公司Darktrace股价承压，林奇是这家网路安全和人工智慧公司的创始投资人。

但Darktrace之后翻转命运，在4月接受美国私募股权公司Thoma Bravo的53亿美元收购提议后股价飙升。 根据英国「星期日泰晤士报」（Sunday Times）最新的富豪榜，林奇身家约5亿英镑。