英法领袖峰会在即 因移民纷争蒙上阴影

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（法新社伦敦5日电） 英国和法国在脱欧纷争之后重归于好，但数量空前的非法移民乘坐小船穿越英吉利海峡（English Channel），仍是双方一大摩擦点。

这个问题将成为法国总统马克宏（Emmanuel Macron）8日对英国进行国是访问期间的焦点。马克宏与英国首相施凯尔（Keir Starmer）会谈后，预计将在10日宣布新措施，来遏阻这些危险的旅程。

今年已有超过2.1万名移民乘坐简陋的船只从法国北部穿越到英格兰东南部，在极右翼势力日益壮大之际，这让施凯尔非常头痛。

超载船只离开法国海滩时，执法人员似乎只是在一旁袖手旁观，这样的景象让英国政界人士和无情的小报记者愤怒不已。

「太阳报」（The Sun）提及所谓的「桑德赫斯特条约」（Sandhurst Treaty）说：「我们为法国警车、四轮传动车和无人机付钱，移民却仍在航行。」

2018年达成的「桑德赫斯特条约」明定，英国会为法国阻止移民采取的行动提供资金，协议效期至2027年。

去年选举结束保守党14年执政，率领工党赢得压倒性胜利的施凯尔，誓言「重新控制」英国边境。

但在2025年上半年，乘坐小船抵达英国的人数与去年相比增加了48%，政府将此归咎于持续的干旱天气。

2022年4万5774人的年度纪录今年可能会被打破，在疑欧派法拉吉（Nigel Farage）领导的英国改革党（Reform UK）全国民调领先之际，这将对施凯尔造成沉重打击。