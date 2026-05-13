英相遭党内逼宫 传卫生大臣斯特里廷准备辞职战党魁

afp_tickers

3 分钟

（法新社伦敦13日电） 英国国王查尔斯三世今天在一场隆重仪式中发表「御座致辞」，阐述首相施凯尔的立法规划，但施凯尔正面临党内逼宫，今天又传出卫生大臣斯特里廷准备辞职挑战党魁大位。

「御座致辞」内容并非由国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）撰写，而是由政府拟撰，用于详细说明未来12个月内拟推动的法案。

执政的工党在地方选举惨败后，党内公开争论不孚民望的施凯尔（Keir Starmer）是否应该下台。御座致辞及其奢华传统本可充当短暂喘息机会。

不过，英国媒体在御座致辞前报导，卫生大臣斯特里廷（Wes Streeting）的盟友表示，斯特里廷正准备辞职，向施凯尔发动党魁之争。

虽然昨天有4名政务次官辞职，要求施凯尔下台的国会议员人数也突破80人，但他化解立即性危机，没有人选择出面发动党魁之争。

施凯尔今天在御座致辞前，先于唐宁街（Downing Street）首相府与斯特里廷会面，英国媒体形容这是一次「摊牌」。但双方会谈不到20分钟便结束，斯特里廷离开时未发表评论。

斯特里廷受到工党内的右派欢迎，但党内左派国会议员不喜欢他，而是偏好前副首相芮纳（Angela Rayner）或大曼彻斯特市长柏南（Andy Burnham）出任党魁，但这两人要参选仍有一些障碍待克服。

此外，大约110名工党籍国会议员已连署支持首相，表示现在不是进行党魁之争的时机，凸显党内分歧至深，施凯尔团队则希望藉此来维持掌权。

但施凯尔今天又遭遇另一大挫折，因为支持工党且对工党决策有发言权的工会组织表态，必须制定选举新党魁的计画。

代表11个工会的「工会和工党联络组织」（TULO）表示：「很明显，首相不会带领工党投入下次大选。」

不过下次大选预计得等到2029年。