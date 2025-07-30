英9月将承认巴勒斯坦国 除非以色列同意停火

afp_tickers

3 分钟

（法新社伦敦29日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天宣布，英国9月将正式承认巴勒斯坦国，除非以色列采取各种「实质措施」，包括同意加萨走廊（Gaza Strip）停火。

这项可能具指标意义之举，为施凯尔「持久和平」计画的一环，这位英国领导人稍早针对加萨日益恶化的局势召回阁员进行紧急会议。

除英国之外，法国日前也宣布将于9月承认巴勒斯坦国，两个欧洲盟国将成为七大工业国集团（G7）中率先采取此举的国家。

施凯尔召开内阁会议后，随即在唐宁街（Downing Street）电视演说中表示，如果以色列未采取联合国大会（General Assembly）9月召开时所要求的措施，英国将承认巴勒斯坦国。

他还说，以色列必须「终结加萨的恶劣局势、同意停火并承诺长期稳定和平，重启（两国方案）愿景」。

施凯尔表示：「我总是说，在两国方案（two-state solution）受影响最大的时候，我们会承认巴勒斯坦国以对适当的和平进程做出贡献…由于这项方案受到威胁，现在是采取行动的时候了。」

以色列随即表示「拒绝」英国这项举措，称这「是对（巴勒斯坦武装组织）哈玛斯（Hamas）的奖励，并损害实现加萨停火的努力」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周宣布，法国将于9月23日联合国大会召开期间承认巴勒斯坦国。

尽管目前已有140多国承认巴勒斯坦国，但这些国家中没有一个如同英国和法国般具有分量，英法是具有核武的以色列盟邦，且为联合国安全理事会的常任理事国。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）