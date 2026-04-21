范斯未赴巴基斯坦 美伊谈判前景未明

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（法新社华盛顿21日电） 随着美国与伊朗为期2周停火进入倒数，预计率代表团赴巴基斯坦与德黑兰会谈的美国副总统范斯今天尚未离开华府，伊朗也未决定是否参与会谈，双方谈判前景益发不明。

美伊对停火届满的时间点说法不一。伊朗国营电视台表示，停火将于格林威治标准时间21日零时（台湾时间22日上午8时）结束；美国总统川普（Donald Trump）则说停火将延后一天到期，即美东时间22日晚间。

调解国巴基斯坦强调，停火将于格林威治标准时间21日23时50分到期；这场谈判能否顺利进行仍是未知数。

美国副总统范斯（JD Vance）原本预计率美方代表团赴巴基斯坦首都伊斯兰马巴德，但截至美东时间21日下午他仍未启程。

一名白宫官员于格林威治标准时间21日17时过不久，向法新社发出简短声明说：「白宫正召开更多政策会议，副总统将会参加。」

与此同时，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，德黑兰仍未针对是否参加会谈做出最终决定。

贝卡伊强调：「这个情况并非因为犹豫不决；原因在于我们面临美方发出自相矛盾的讯息、矛盾行为以及令人无法接受的举措。」

根据巴基斯坦外交部声明，外交部长达尔（Ishaq Dar）呼吁交战双方「考虑延长停火，使对话和外交有机会发挥作用」。

巴基斯坦资讯暨广播部部长塔拉（Attaullah Tarar）指出，巴基斯坦迄未接获伊朗是否参与会谈的正式回应，他强调随着停火时限逼近，相关决定「至关重要」。

伊朗国会议长兼首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）说，伊朗不接受在「威胁阴影下」进行谈判，强调若冲突再起，德黑兰将「在战场上亮出新底牌」。