不靠強制靠信任：瑞士如何化解疫苗接種猶豫

2022年10月，瑞士日內瓦大學醫院(HUG)設立了疫苗接種中心，為民眾接種第四劑新冠疫苗加強針，此為現場景象。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

隨著全球麻疹病例激增，疫苗猶豫問題愈發引人注目。眼下，各國政府都在努力提高疫苗接種率，而瑞士那套獨具特色的一體化醫療體系則顯示：與其強壓硬推，不如建立信任，效果更佳。

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Vittoria Vardanega

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如今，麻疹、百日咳等本可透過疫苗防治的疾病，又因爆發而登上新聞頭條。這不僅發生在醫療資源匱乏的國家，也出現在疫苗覆蓋率高、接種免費開放的地區。 2024年，世界衛生組織歐洲區域通報的麻疹病例數，創下25年來新高。

這類疫情的出現，部分原因在於疫苗接種率下降。這警示我們：疫苗接種仍是遏止、消除傳染病的重要防線。近年來，社會上關於疫苗接種的必要性、安全性與有效性的疑慮持續升溫。雖然“猶豫不決”不等於“拒絕接種”，但它往往會導致延遲接種、漏種以及整體接種率下降-而這些後果都可能加劇致命病毒或細菌感染的傳播風險。

在各國政府紛紛尋找對策之際，瑞士在補充和替代醫學(CAM)方面的實踐提供了值得借鏡的經驗。當地的相關從業人員已深度融入醫療體系，在民眾心中往往更為“接地氣”、更易溝通。這也提示我們，有溫度、有耐心、以病人為中心的溝通方式，有時比強制命令更能產生正面影響。

倫敦衛生與熱帶醫學院人類學、風險與決策科學教授海迪·拉爾森(Heidi Larson)指出，儘管媒體經常把疫苗猶豫描繪成“反疫苗”，但其實，所謂“猶豫”，是指人們在做出是否接種疫苗決定之前的一種搖擺與不確定狀態。為因應日益擴散的疫苗懷疑論和虛假訊息，拉爾森在2010年發起了“疫苗信心計畫”(Vaccine Confidence Project)。

瑞士巴塞爾州立醫院(Kantonsspital Baselland)傳染病科研究員邁克爾·德姆爾(Michael Deml)也提醒道，不該一刀切地將人群劃分為“支持疫苗”或“反對疫苗”，因為現實往往更複雜、更微妙。

他指出：「實際上，真正完全反對疫苗的人，在瑞士只佔1%到2%左右。」

舊顧慮，新平台

疫苗猶豫並非新鮮事，也不是數位時代的特有現象。「自從第一支疫苗問世以來，這種現象就一直存在，」德雷森表示。雖然每個時代、每個人的表現可能不同，但背後的顧慮卻始終如一：擔心副作用、安全性，以及某種疫苗是否真的有必要接種。

不過，近年來這種猶豫情緒加劇。拉爾森指出，網路和社群媒體的放大效應是重要推手，這些平台讓假訊息傳播得更快、影響更廣，也讓本就存在的疑慮進一步加劇。早在2019年，世界衛生組織就已將疫苗猶豫列為全球十大健康威脅之一，而這項問題至今仍未解決。

根據歐盟委員會和疫苗信心計畫共同進行的一項調查，歐盟各國民眾對疫苗的信心正在下滑。 2020年還有約92%的受訪者認為疫苗很重要，但到了2022年，這一比例降到了81.5%。除了瑞典，其餘27個成員國均出現下滑。認為疫苗有效的人數比例也從89.7%降至85.6%；而在16個國家中，認同“疫苗很安全”的受訪者比例還不到80%。

而在英國，情況更為嚴峻：2023年，僅約有70%的成年人認為兒童接種疫苗很重要，而在2018年，這一比例還超過90%。在瑞士，這一數字在同期雖然波動不大，但同樣偏低，維持在69%左右。

信任始於診所

對抗疫苗猶豫的關鍵，在於大眾對醫療體系的信任，以及病人和家長確信自己並未被強迫接種疫苗。

「人們要信任傳遞訊息的人，才會相信訊息本身，」德姆爾指出。在瑞士，大眾對醫生和醫療服務提供者的信任度依然很高，他們是家長在了解兒童疫苗接種資訊時最常求助的對象，他補充道。

瑞士醫療體係有一個獨特之處，就是替代醫學的廣泛應用。大約30%的瑞士人會使用這類服務，其中包括針灸、順勢療法、人智醫學(一種結合按摩、運動與心理諮商的替代療法)，以及植物療法(草本治療)。只要是由擁有替代醫學資格的醫生提供，這些服務均可透過基本健康保險報銷費用。

根據德姆爾的研究，許多患者表示，跟替代醫學從業者討論疫苗時會覺得更自在，因為後者常被認為態度中立。「他們的常規說法是：『我們在這裡為您提供信息，也願意解答您的疑問，但最終決定權在您手裡。』」德姆爾說，這種方式讓對話更坦誠，也更能讓人安心，讓人有一種被傾聽的感覺-這些因素都有助於緩解疫苗猶豫。相較之下，傳統生物醫學從業人員則常被視為在主動鼓勵患者接種疫苗，甚至會讓患者感到被施壓。

德姆爾也指出，醫生通常專注於整個人群的疫苗接種率目標，這容易使他們把猶豫或拒絕接種疫苗的人看作“問題群體”。他解釋說，通常當病人主動問健康方面的問題時，醫生會認為是件好事，但一旦話題變成疫苗，醫生反而可能會緊張起來。

患者所感受到的這種無形壓力，再加上醫生們在溝通上的訓練不足，讓疫苗話題成為醫療人員心中的一道坎。「我們對瑞士近2’000名醫療專業人員進行線上調查，受訪者包括醫生、藥劑師、助產士和護士。幾乎所有人都表示希望接受更多培訓，」德姆爾說，「只有46%的人表示，在面對疫苗猶豫的患者時，他們感到自己應對得游刃有餘。」

德姆爾認為，如果醫療專業人員能夠改變思維方式，也許會對緩解疫苗猶豫起到顯著作用。他建議，醫師不應把病人提出疑問視為抵觸，而應視其為建立信任的契機。「當醫生願意花時間認真回應病患的顧慮，就能幫助他們做出知情選擇，同時也增強他們對疫苗、乃至整個醫療體系的信心，」德姆爾說。

意想不到的後果

醫生與患者之間的互動，往往也會受到公共衛生宣傳和媒體訊息的影響。「當社會在大力推動實現群體免疫時，醫生也會被裹挾其中，甚至媒體也會進一步放大這種壓力，」德姆爾表示。群體免疫一旦被過度強調，醫生可能就會將注意力從每個個別患者身上移開，讓部分人覺得自己被忽視，甚至感受到被強迫的壓力。

同時，這類資訊往往無法像衛生當局所期望的那樣打動公眾。「呼籲民眾履行社會責任，其實不如強調個人或家庭能獲得哪些好處來得有效，」倫敦政治經濟學院行為科學副教授馬泰奧·加利齊(Matteo Galizzi)說。他也指出，一旦群體免疫目標實現，過度宣傳反而可能引發反效果，因為這會營造出一種「萬事大吉」的虛假安全感。

一些看似「簡單直接」的政策，也可能帶來意想不到的問題。加利齊提醒說，強制接種疫苗或許看起來能立竿見影地提升覆蓋率，但實際操作中卻可能適得其反。「在製定強制政策時，必須非常謹慎，要全面評估其潛在影響，」他說，「這類措施可能會加劇公眾的反建制情緒，甚至引發人們懷疑政策背後是否另有圖謀。」

歐洲哪些國家強制接種兒童疫苗 在30個歐盟/歐洲經濟區(EU/EEA)國家中，有10個國家對白喉、破傷風、百日咳、乙型肝炎、b型流感嗜血桿菌(Hib)、小兒麻痺、麻疹、腮腺炎和德國麻疹這幾類疫苗實施強制接種政策。該地區其他國家僅要求接種其中部分疫苗。 2014年至2024年間，有6個歐盟/歐洲經濟區國家新增了至少一項強制兒童疫苗接種政策。例如，義大利於2017年將包括麻疹、腮腺炎、德國麻疹在內的10種疫苗列為16歲以下兒童的強制接種項目，並對未遵守規定者實施處罰。德國在2020年也推出類似規定，要求入學或進入幼兒園的兒童必須接種麻疹疫苗，但強制接種範圍僅限於這項。法國則在2018年將強制接種的兒童疫苗種類從3種擴大到11種。 而瑞士一直堅持不同的政策路徑。瑞士聯邦公共衛生局(FOPH)雖為嬰兒和兒童推薦了一系列疫苗接種計劃，但並非強制執行。是否接種疫苗不影響兒童進入托兒所或學校，這也反映出瑞士更傾向於由民眾“自願選擇”的公共衛生理念。德姆爾表示：「所謂強制接種，在瑞士根本不在考慮範圍之內。」

新冠疫情改變了民眾對疫苗的看法

新冠疫情的爆發，以及全球競相研發新冠疫苗，顯著改變了大眾對疫苗的認知與接受度。

「在新冠疫情之前，有相當一部分人對疫苗的態度是被動支持，」拉爾森說，「特別是一些沒有年幼子女、也還沒考慮給自己接種流感疫苗等的人，他們根本不會去主動了解疫苗接種方面的信息。」

這種情況一夜之間發生了變化。「大多數人突然接觸到互聯網上鋪天蓋地的信息-其中不乏虛假內容，」她說，「雖然他們不一定因此變成反疫苗者，但卻萌生了許多新的疑問和顧慮。」

這種關注度的激增，也體現在德雷森目前正在進行的研究中。該研究正在追蹤疫情前後疫苗相關語言的演變。

代際信心轉變 疫苗信心計畫為歐盟委員會所做的一項調查顯示，在疫苗接種態度上，不同年齡群體之間的分歧正在拉大。 2018年至2022年間，歐盟年長者群體對疫苗的信心有所增強，而年輕人群體對疫苗的信心則整體走低，原有的代間差距進一步擴大。這一趨勢在「疫苗是安全的」「疫苗有效」「疫苗符合我的信念」等陳述的認同度中表現得尤為明顯。 專家認為，這種分歧源自於風險認知的差異：年長者面對更高的新冠感染風險，更容易接受那些強調個人獲益的訊息；而年輕人則更容易受副作用擔憂和心理障礙的影響。 研究也發現，圍繞麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗(MMR)的態度差距也在擴大。18至34歲族群對疫苗安全性和重要性的懷疑情緒上升。德姆爾指出，那些在疫情期間二十出頭的年輕人，現在正逐漸步入為人父母的階段，需要為孩子做出是否接種疫苗的決策。德姆爾也表示，如果這一代人整體懷疑情緒更重，他們可能更傾向於延遲或乾脆跳過常規疫苗接種，這無疑會增加疫苗可預防疾病爆發的風險。 拉爾森和德雷森都指出，公眾親眼見證了科學論調在現實中不斷變化的樣子，包括公共衛生機構建議的反覆變化，以及新冠相關證據的持續演變，這其實會削弱公眾對衛生當局的信任。德雷森說：「如果當局和官方一開始說的是一套，後來又作出調整，即便這些改變有充分的科學依據，也可能會動搖公眾的信心。」

拉爾森和德雷森都指出，公眾親眼見證了科學論調在現實中不斷變化的樣子，包括公共衛生機構建議的反覆變化，以及新冠相關證據的持續演變，這其實會削弱公眾對衛生當局的信任。德雷森說：「如果當局和官方一開始說的是一套，後來又作出調整，即便這些改變有充分的科學依據，也可能會動搖公眾的信心。」

科學真相，到底誰說了算？

儘管疫苗猶豫現象日益加劇，但根據艾德曼信任研究所(Edelman Trust Institute)和全球傾聽計畫(Global Listening Project)的研究，全球大眾對科學及科學家的整體信任度依然維持在較高水準。艾德曼信任研究所是一個致力於推動社會信任研究的智庫，而全球傾聽計畫則是由拉爾森共同創辦並擔任主席的非營利組織。

2021年12月，蘇黎世一家餐廳內，店家正在核查顧客出示的新冠疫苗接種證明。 Keystone / Michael Buholzer

拉爾森指出，許多人在遇到真正的疑問時，往往會在第一時間上網尋找答案。然而網路上聲音繁雜、觀點衝突，各種資訊撲面而來，真假難辨，要從中分清哪些是真正可靠的來源、哪些又是誤導性內容，比以往任何時候都要困難。

為了回應這些不斷增加的「另類敘事」所帶來的影響，科學界需要重新審視與大眾溝通的方式。「我們必須用更貼近生活、更有情感共鳴、更具同理心的方式觸達大眾，」她表示。其實，瑞士在這方面早已摸索多年，特別是在替代醫學從業者群體中，這樣的溝通方式早已被廣泛採用。

(編輯：Nerys Avery/vm/ts，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)