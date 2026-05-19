荷莫兹海峡油轮通行量略升 恢复至战时平均

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（法新社伦敦18日电） 荷莫兹海峡（Hormuz Strait）船只通行量在触及美伊冲突以来的新低后，上周略有回升，恢复至接近战时的平均水准。

伊朗国家电视台14日指出，已允许「逾30艘船」通行；翌日则报导，革命卫队同意让更多船通过。

伊朗曾多次警告，海峡交通「将不会回到战前状态」。

根据航运追踪机构Kpler数据，11日至17日之间，共有55艘货轮通过海峡。此数字与更早一周创下最低纪录的19艘船相比，大幅增加。

尽管通行船只数量增加，上周的总数，仍与冲突期间的平均水准相差无多。

自3月1日起，Kpler已记录663艘货轮通过海峡，每周平均55艘。上周通过的油轮中，约半数载运液态原物料，其中包括3艘超大型油轮，据报分别驶往中国、阿曼和日本。

Kpler数据同时显示，上周有15艘大宗散装货轮与16艘液化石油气（LPG）运输船通过海峡。

另一方面，德黑兰宣布成立新机构，负责监管海峡并对船只收费，据报伊朗自战争初期便已实际执行此措施。

伊朗官员14日表示，通过船只数量减缓后，中国船只已获准通行。

根据Kpler数据，上周仅有3艘旗帜、船东或货物与中国有关的货轮通过海峡。另有2艘悬挂香港旗帜的船只也顺利通过，目的地分别为阿曼与阿拉伯联合大公国。

然而，这些数据或许未能呈现完整面貌，因为船只在过境时，并不一定会申报最终目的地。

开战以来，荷莫兹海峡的通行状况因船籍国而异。伊朗曾于10日表示，依循美国对伊朗制裁的国家，通过海峡时将遇上麻烦。

自冲突爆发以来，通过海峡的货轮中，中国与印度是最常出现的非波斯湾目的地或出发地。

Kpler列出的非波斯湾目的地，还包括巴西、巴基斯坦、泰国与马来西亚；至于以西方国家为目的地的船只，相对较少。

荷莫兹海峡的控制仍是伊朗与美国谈判核心，目前双方在此议题陷入僵局。