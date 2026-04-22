荷莫兹海峡遭封锁、美原油出口增加 巴拿马运河「插队费」飙

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（法新社巴拿马市21日电） 中东战火推升经由巴拿马运河运送重要货物的需求。官方报告显示，一艘运载液化天然气的船只为避免最长5天的等待时间，出价高达400万美元「插队」通行。

法新社报导，自从美国与以色列2月28日联手攻击伊朗，导致荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）这条全球1/5石油与天然气运输仰赖的关键水道遭封锁后，巴拿马运河这类「插队费」的情况激增。

根据巴拿马运河管理局（Panama Canal Authority）报告，为满足燃料需求，亚洲的炼油厂正选择从美国购买石油或天然气，然后经由巴拿马运河运送，而不向仰赖荷莫兹海峡出口的波斯湾国家采购。

巴拿马运河管理局今天在给法新社的声明中表示，1月航经运河船只平均每日34艘，3月达到37艘，有些日子甚至超过40艘，显示船只通行数量「维持强劲」。

船只通过巴拿马运河必须提前预约通行时段，没有预约的船只平均要等待5天才能通行。然而，运河当局设有竞标机制，允许船舶出价竞标最后一刻通行的「插队费」。

巴拿马运河管理局指出，最近一次竞标中有一艘液化天然气（LNG）船舶出价400万美元，最近几周还有2艘油轮的竞标价超过300万美元。

去年10月到今年2月的平均竞标价约为13万美元，3月和4月则上涨至38万5000美元。