莫斯科:俄军攻占两座乌东村庄

3 分钟

(法新社莫斯科21日电) 俄罗斯今天表示,俄军在乌克兰东部前线攻占两座村庄,分别是安德里伊夫卡村和皮什坎村;另外,更紧急出动战斗机阻止两架在北极圈巴伦支海(Barents Sea)上空向俄罗斯边界靠近的美国战略轰炸机。

俄罗斯宣称占领了乌克兰东部卢甘斯克州(Lugansk)安德里伊夫卡村(Andriivka),以及东北部哈尔科夫州(Kharkiv)皮什坎村(Pishchane),两座村庄相距不到20公里。这是莫斯科当局近几周来在乌东前线缓慢进展的一部分。

俄罗斯国防部在声明中表示,俄军部队「已解放」安德里伊夫卡村和皮什坎村,「并占据更有利的防线和阵地」。

安德里伊夫卡是一座不到20人居住的村庄,是仍在基辅(Kyiv)控制之下的卢甘斯克州最后聚落之一,所以一直是莫斯科的重要目标。皮什坎村也一直在克里姆林宫(Kremlin)的虎视眈眈之下,根据战争研究所(Institute for the Study of War)的说法,俄军一旦占领皮什坎村,就可能为俄军铺路以抵达约10公里外的奥斯科尔河(Oskil River)。

莫斯科声称在最近几周内占领了一系列村庄和聚落,许多村庄只有几条街道和几座废弃建筑物。

在俄罗斯全面入侵乌克兰近两年半后,俄乌双方都无法取得决定性的突破,而莫斯科和基辅皆表示,他们重创了对方。

莫斯科最近几个月对美军行动的反应变得激烈。今天稍早,俄罗斯国防部表示,俄军战斗机拦截了「两架美国空军B-52H战略轰炸机」,这两架美军轰炸机在巴伦支海上空飞近俄国边界,因俄军战斗机的接近而掉头离去。美军则坚称这些在国际水域上空例行的飞行符合国际法。