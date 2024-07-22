莫斯科：俄军攻占两座乌东村庄

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（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯今天表示，俄军在乌克兰东部前线攻占两座村庄，分别是安德里伊夫卡村和皮什坎村；另外，更紧急出动战斗机阻止两架在北极圈巴伦支海（Barents Sea）上空向俄罗斯边界靠近的美国战略轰炸机。

俄罗斯宣称占领了乌克兰东部卢甘斯克州（Lugansk）安德里伊夫卡村（Andriivka），以及东北部哈尔科夫州（Kharkiv）皮什坎村（Pishchane），两座村庄相距不到20公里。这是莫斯科当局近几周来在乌东前线缓慢进展的一部分。

俄罗斯国防部在声明中表示，俄军部队「已解放」安德里伊夫卡村和皮什坎村，「并占据更有利的防线和阵地」。

安德里伊夫卡是一座不到20人居住的村庄，是仍在基辅（Kyiv）控制之下的卢甘斯克州最后聚落之一，所以一直是莫斯科的重要目标。皮什坎村也一直在克里姆林宫（Kremlin）的虎视眈眈之下，根据战争研究所（Institute for the Study of War）的说法，俄军一旦占领皮什坎村，就可能为俄军铺路以抵达约10公里外的奥斯科尔河（Oskil River）。

莫斯科声称在最近几周内占领了一系列村庄和聚落，许多村庄只有几条街道和几座废弃建筑物。

在俄罗斯全面入侵乌克兰近两年半后，俄乌双方都无法取得决定性的突破，而莫斯科和基辅皆表示，他们重创了对方。

莫斯科最近几个月对美军行动的反应变得激烈。今天稍早，俄罗斯国防部表示，俄军战斗机拦截了「两架美国空军B-52H战略轰炸机」，这两架美军轰炸机在巴伦支海上空飞近俄国边界，因俄军战斗机的接近而掉头离去。美军则坚称这些在国际水域上空例行的飞行符合国际法。