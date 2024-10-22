莫迪出席金砖峰会见蒲亭 吁迅速和平解决乌克兰冲突

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（法新社俄罗斯喀山22日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）今天出席在俄罗斯举行的金砖国家（BRICS）峰会，他在与俄罗斯总统蒲亭会面时表示，希望乌克兰冲突可以和平且「迅速」化解。

这场在喀山（Kazan）举行为期3天的峰会，是俄罗斯自2022年全面入侵乌克兰以来最大的国际盛事。蒲亭（Vladimir Putin）希望打造一个联盟，挑战西方的「霸权」。

莫迪在和蒲亭握手和拥抱之后说：「我们经常就俄罗斯和乌克兰之间的冲突保持联络。」

莫迪还说：「我们相信争议应该要以和平的方式化解。我们完全支持迅速恢复和平与稳定。」

蒲亭赞扬俄罗斯和印度「特殊的战略伙伴关系」，并承诺建立进一步的关系。

自从爆发俄乌战争后，新德里当局小心翼翼走钢索，一方面承诺对基辅的人道援助，一方面避免明确谴责俄罗斯的进攻。

印度以潜在的调停者自居，莫迪7月访问莫斯科，8月访问基辅，鼓励双方展开会谈。

在喀山举行的金砖峰会，将有包括中国国家主席习近平、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）等20多位国际领袖与会。

峰会主要议题包括中东冲突升高，以及蒲亭所提金砖国家主导的国际支付系统，要和环球银行金融电信协会（SWIFT）抗衡。自从莫斯科2022年入侵基辅以来，俄罗斯银行就被排除在这个国际支付系统之外。

克里姆林宫声称金砖国家峰会是外交的胜利，代表西方国家在俄乌冲突之后试图孤立莫斯科的行动失败。

土耳其9月宣布有意加入金砖国家组织，土耳其是北大西洋公约组织（NATO）成员，安卡拉当局与莫斯科和西方国家关系错综复杂。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）峰会前夕在家跌倒导致轻微脑出血，于最后一刻取消行程。