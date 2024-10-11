获诺贝尔和平奖 日本被团协委员：国际战事促成

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（法新社东京11日电） 日本原水爆被害者团体协议会（简称「日本被团协」）获得今年的诺贝尔和平奖。「日本被团协」代表委员田中熙巳认为，俄罗斯入侵乌克兰以及中东战争，显示核武器被使用的危险性大幅上升，这是瑞典学院决定把奖项颁发给「日本被团协」的原因。

「日本被团协」于1956年成立，不仅为受害者提供支援，还以废除核武器为目标，参加并举办各种国际会议，介绍原爆的真实情况。

田中熙巳接受日本放送协会（NHK）连线访问时表示，「我个人一直认为，核战争可能会在不久的将来发生。自从被团协成立以来，已经呼吁废除核武长达70年。这次诺贝尔委员会决定授予我们和平奖，我认为是非常了不起的决定」。

他表示，今后也将持续对全世界呼吁废除核武，「我曾想过，为什么当年没有获得和平奖？我觉得或许是（投弹国）美国的影响力渗透到诺贝尔委员会当中，但我坚定认为，我们其实等于已经获得了诺贝尔奖，我也一直这样告诉伙伴们。而这一次，被团协获得了这个奖项，我相信这会对全世界的人产生深远影响」。

田中表示，日本作为全世界唯一遭在战争中受过原爆的国家，应该普及禁止核武器条约的精神，并将其广泛传播，「我希望日本政府能够扮演领头角色，积极推动废除核武。如果这次得奖能够成为促成这一目标的契机，那就太好了」。