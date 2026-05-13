菲参院晚间惊传枪响 内政部长称无人伤亡

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（法新社马尼拉13日电） 菲律宾参议院今天晚间传出多声枪响，多位参议员赶紧躲进办公室，内政部长称无人伤亡。值此之际，遭国际刑事法院发布逮捕令的现任参议员德拉罗沙正藏身参院大楼内。

人在参议院内的法新社记者表示，携带步枪、身穿防护装备的军人走上参议院大楼楼梯几分钟后，至少传出5声枪响。

内政部长芮慕拉（Juanito Victor Remulla）告诉记者，目前无人伤亡，还在寻找开枪的人。

发生今晚这起戏剧性事件之际，德拉罗沙（Ronald Dela Rosa）正躲在参议院大楼内，躲避被捕并移送至荷兰国际刑事法院（ICC）的命运。

位于荷兰海牙的ICC日前证实，去年已对德拉罗沙发布逮捕令，他涉嫌在警察总长任内执行前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的扫毒战时，犯下违反人道罪。

芮慕拉在发生枪击数分钟后赶赴现场，他说，德拉罗沙还在建筑物内。

芮慕拉表示：「我来这里是为了确保参议院的完整性，以及保护所有参议员的安全。」

他补充道，德拉罗沙目前平安，与维安人员在一起，也已被告知我们的相关行动，「我们向他保证，目前没有逮捕令要执行」。

德拉罗沙今天稍早曾呼吁军方反对拘捕他的行动，并敦促前同僚抵制现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的政府将他移交ICC的所有举措。