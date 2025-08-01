萨尔瓦多修宪总统可无限期连任

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（法新社圣萨尔瓦多31日电） 萨尔瓦多执政党国会议员今天通过修改宪法且改革选举制度的法案，为总统布格磊可再连任铺平道路。在野议员则批评「萨尔瓦多民主已死」。

尽管宪法明文禁止总统连任，布格磊（Nayib Bukele）去年仍赢得第2任期。萨尔瓦多最高法院法官大多是布格磊的盟友，最高法院于2021年裁定，角逐连任为布格磊的人权。

上述修宪案在布格磊所属新理念党（New Ideas）的国会席次优势下轻骑过关，允许总统可无限期连任，总统任期则从5年延长至6年并取消两轮决选制。

去年成功连任后，布格磊曾告诉记者，他「不认为宪政改革有其必要」，但布格磊当时回避是否会角逐第3个总统任期的提问。

萨尔瓦多国会准备休会之际，修宪法案以57票赞成、3票反对而通过。

此次宪改也缩短这届总统的任期，使目前错开的总统、国会和市政选举得以于2027年同步举行。这些选举合并举行很可能让执政党克竟全功。

国会中的非执政党议员寥寥无几，他们担忧这会巩固一党独大而反对修宪。

民族共和联盟党（ARENA）议员比亚托罗（Marcela Villatoro）说：「今天，萨尔瓦多民主已死。」

布格磊依然是中美洲地区支持度最高的领导人之一，主因他全面扫荡帮派而大幅降低杀人案件，不过人权组织则强烈抗议无辜百姓遭到牵连。