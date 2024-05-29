蒲亭警告：若以西方武器攻击俄境目标 将后果严重

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天指出，若西方国家允许乌克兰使用他们的武器攻击俄罗斯境内目标，将会有「严重后果」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）先前表示，基辅应获准「压制」克里姆林宫军队向乌克兰发射飞弹的俄罗斯军事基地，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也敦促世界不要对这场战争感到厌倦。

俄乌战争迄今已逾2年，蒲亭提出警告前，北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）及若干北约成员国已呼吁允许使用他们的武器，对俄罗斯境内加强攻击。

蒲亭在访问乌兹别克时表示：「这种不断升级的局面，可能导致严重后果。」

他说：「在欧洲，尤其是小国，它们应该明白自己面对什么情况。」他指许多欧洲国家「领土小」且「人口稠密」。

蒲亭表示：「在谈论深入俄罗斯领土前，他们应牢记这一因素，这是一件严重的事。」

他指出，即使乌军发动这些攻击，责任将由供应武器的西方国家承担。

蒲亭还说，他相信西方军事教官已经在乌克兰作为佣兵进行卧底行动，任何国家正式派遣之举将导致局面「升级」，以及「走向欧洲严重冲突，走向全球冲突」。

乌克兰最高指挥官昨天宣布，正就派遣军事教官至乌克兰一事与法国讨论。

蒲亭警告：「无论谁在乌克兰领土上，我们都会做我们认为必要的事。」（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）