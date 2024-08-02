西方与俄换囚 国际特赦组织忧助长有罪不罚

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（法新社柏林1日电） 美国等西方国家今天与俄罗斯进行冷战后最大规模之一的东西方换囚，国际特赦组织（Amnesty International）表示，虽欣慰一些俄国反对派人士获释，但也担心换囚助长有罪不罚。

作为这项复杂协议的一部分，俄罗斯已释放美国记者格什科维奇（Evan Gershkovich）和前陆战队员惠兰（Paul Whelan），数名俄罗斯反对派人士也已获释。

其中一名获释者为俄罗斯公民柯拉希可夫（Vadim Krasikov），他因暗杀前车臣叛军指挥官甘戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili）被关押在德国。

甘戈什维利的家人表示，他们对柯拉希可夫获释的消息「深感痛心」。他们透过律师发表声明说：「一方面，我们很开心有人的生命被拯救，但同时也非常失望，世上似乎没有法律可言。」

国际特赦组织德国分会副秘书长米尔（Christian Mihr）说，他对换囚协议确保数名俄罗斯反对派人士获释感到「非常欣慰」，「他们承受的一切令人难以置信」。

但米尔也在声明中警告，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「明显拿法律当工具，将政治犯当作棋子」。

米尔说，「因此这场换囚不免让人心生苦涩」，协议一方是「谋杀犯和其他在公平审判中被判有罪的罪犯」，另一方则「仅是行使言论自由权利的人」。

他还说，「所以换囚是朝扩大有罪不罚的情况迈出一步」，且「俄罗斯政府可能更敢于不畏后果地执行更多政治性逮捕和侵犯人权」。