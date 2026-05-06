西班牙官员：爆汉他病毒邮轮3天内将停靠加纳利群岛

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（法新社马德里6日综合外电报导）尽管加纳利群岛自治区首长反对，西班牙卫生部长今天表示，爆发致命汉他病毒，造成3人死亡的邮轮将于「3天内」停靠加纳利群岛的田尼利夫岛。

这艘邮轮将停靠在田尼利夫岛（Tenerife）的格拉纳迪利亚（Granadilla）。

西班牙卫生部长贾西亚（Monica Garcia Gomez）在马德里的记者会上表示：「政府将启动一套联合卫生评估与撤退系统，除非医疗条件不允许，否则将遣返所有乘客。」

贾西亚还说，邮轮上共有14名西班牙公民，其中包含一名船员，他们将被送到马德里的葛梅兹乌拉军医院（Gomez Ulla Military Hospital）。

她强调，政府正「密切监控」这项国际警报，将采取一切措施防止病毒扩散。

加纳利群岛自治区政府主席克拉维荷（Fernando Clavijo）稍早指出，完全没有来自中央政府的资讯，反对在该群岛撤离病患。

贾西亚对此回应，她一直与克拉维荷保持「密切联系」，对方也将参与所有相关会议。

一名接近加纳利群岛自治区主席的消息人士稍早告诉法新社，原定将船上一名医生送到群岛的医疗后送专机已遭取消，但未说明原因。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稍后表示，包括该名医生在内的3名疑似病例已撤离该邮轮，正前往荷兰接受治疗。

悬挂荷兰国旗的「洪迪亚斯号」（MV Hondius）从南美洲阿根廷乌斯华雅（Ushuaia）出发，原本目的地是维德角共和国（Cape Verde），不过这个西非岛国拒绝让这艘邮轮靠港。目前邮轮上已有3人死亡。