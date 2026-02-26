西班牙1981政变核心人物特赫罗逝世 享寿93岁

（法新社马德里25日电） 西班牙前人民警备总队中校特赫罗（Antonio Tejero Molina）过世，享寿93岁。他在1981年策动一场政变失败后，反而巩固了西班牙刚萌芽的民主制度。

法新社报导，家族律师乌垂拉（Luis Felipe Utrera Molina）在X平台发文指出：「特赫罗中校辞世。他为人正直、信仰坚定，且深爱国家。愿上帝赐予他平静。」

特赫罗死讯公布的同一天，西班牙左翼政府公开当年那场政变的解密文件，在1981年2月23日发生的那场政变，是西班牙现代史上的重要事件。

西班牙军事独裁者佛朗哥（Francisco Franco）统治近40载后，于1975年去世；1981年一些军方人士盼望重回独裁体制而策划政变。

政变当天，在特赫罗率领下，叛变的人民警备总队冲进国会，以武力挟持议员近24小时。特赫罗在国会中对着议员们大喊：「大家安静！」这一画面成为历史的名场面，而西班牙刚萌芽的民主运作因此险些中止。

直到佛朗哥钦点的继任人卡洛斯国王（King Juan Carlos）表态反对这场举事，国会才得以解围。

特赫罗是极右翼的「佛朗哥主义者」（Francoist），对当时西班牙民主转型感到不满，他发动政变时，年仅48岁；失败后以叛乱罪名遭判30年徒刑，在服刑约15年后于1996年获释。

作家瑟卡斯（Javier Cercas）在其着作「一瞬之剖析」（Anatomy of an Instant，暂译）详述此事。

瑟卡斯在「国家报」（El Pais）撰文指出：「1981年2月23日，西班牙200年来的军事干政时代从此结束…那一天，西班牙的民主才真正开始。」（编译：纪锦玲）