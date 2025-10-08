诺奖前得主：未来将有更多女性获得科学类诺贝尔奖

（法新社哥本哈根7日电） 2023年诺贝尔物理奖得主吕利耶（Anne L’Huillier）今天在哥本哈根受访时说，随着女性在实验室与研究团队的人数持续增加，未来将有越来越多女性摘下科学类诺贝尔奖。

吕利耶发表这番谈话之际，瑞典皇家科学院稍早宣布，今年诺贝尔物理学颁给3名在美国工作的男性学者，以表彰他们在电路中发现宏观量子力学穿隧效应及能量量子化，为下一代数位科技发展铺平道路。

吕利耶在哥本哈根会议场边受访时说：「情势正在改变，未来会有愈来愈多女性赢得诺贝尔物理和化学奖。我非常确信这一点。」

她还说，诺贝尔奖评选时通常会参考约30年前的研究成果，因此「这一切都需要时间」。

法国-瑞典学者吕利耶在2023年和法国学者亚谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利-奥地利学者克劳斯（Ferenc Krausz）共享诺贝尔物理学奖殊荣，3人因研究探索原子和分子内部电子的工具而获得表彰。

那一年对女性来说是丰收年，共有4位女性荣获诺贝尔奖。

自1901年设立以来，吕利耶是仅有的第5位荣获物理奖的女性，而物理奖累计共230位得主。

至于即将公布的化学奖，历来仅有8位女性得主，历届得奖人数则为197人。

值得一提的是，玛里．居礼（Marie Curie）至今仍是唯一曾在两个不同科学领域的得奖者，分别于1903年获物理奖、1911年获化学奖。

她说，过去女性在科学界「较不显眼」，但社会观念正逐渐改变，仅自2018年以来，就有3位女性摘下物理学奖。