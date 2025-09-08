The Swiss voice in the world since 1935

诽谤女作家案判赔8330万美元　川普上诉失利

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社纽约8日电） 美国纽约曼哈顿陪审团去年裁定总统川普诽谤作家卡洛尔（E. Jean Carroll），须赔偿8330万美元，川普随后上诉，上诉法院今天维持原判。

陪审团认定川普多次公开评论卡洛尔时展现恶意，去年1月裁定川普须支付6500万美元惩罚性赔偿、730万美元补偿性赔偿金，以及1100万美元用于恢复卡洛尔名誉的线上活动费用。

这项民事判决当时在联邦法院宣读时，引发现场一阵惊呼，因为判赔金额远远超过卡洛尔求偿1000万美元以上。

川普当时利用自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发布多则侮辱性讯息，攻击卡洛尔、审判程序及法官。

美国第二巡回上诉法院今天表示：「我们认为联邦地区法院在所有遭到质疑的裁决中均无错误，且鉴于本案特殊且恶劣的事实情节，陪审团裁定的赔偿金额属合理。」

现年81岁的卡洛尔指控川普在2019年诽谤她，当时她首度公开控诉川普性侵，川普却称「她不是我的菜」，并称她编故事是为了提高她的回忆录销售量。

2023年另一起民事案件中，纽约另一个陪审团裁定，川普须就1996年在百货公司更衣室性侵卡洛尔并于2022年诽谤她一事负法律责任，当时川普以「彻头彻尾的骗局」来形容女方作为。陪审团当时裁定川普须赔偿卡洛尔500万美元。

上诉法院今天在判决书中写道：「我们同意联邦地区法院的看法，陪审团有充分理由认为，除非川普面临巨额赔偿，否则他不会停止诽谤卡洛尔。」

川普并未被要求出庭或作证，但他先前利用此案制造媒体话题，强调自己遭到迫害，并藉此为重返白宫的选战造势。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团