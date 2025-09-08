诽谤女作家案判赔8330万美元 川普上诉失利

（法新社纽约8日电） 美国纽约曼哈顿陪审团去年裁定总统川普诽谤作家卡洛尔（E. Jean Carroll），须赔偿8330万美元，川普随后上诉，上诉法院今天维持原判。

陪审团认定川普多次公开评论卡洛尔时展现恶意，去年1月裁定川普须支付6500万美元惩罚性赔偿、730万美元补偿性赔偿金，以及1100万美元用于恢复卡洛尔名誉的线上活动费用。

这项民事判决当时在联邦法院宣读时，引发现场一阵惊呼，因为判赔金额远远超过卡洛尔求偿1000万美元以上。

川普当时利用自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发布多则侮辱性讯息，攻击卡洛尔、审判程序及法官。

美国第二巡回上诉法院今天表示：「我们认为联邦地区法院在所有遭到质疑的裁决中均无错误，且鉴于本案特殊且恶劣的事实情节，陪审团裁定的赔偿金额属合理。」

现年81岁的卡洛尔指控川普在2019年诽谤她，当时她首度公开控诉川普性侵，川普却称「她不是我的菜」，并称她编故事是为了提高她的回忆录销售量。

2023年另一起民事案件中，纽约另一个陪审团裁定，川普须就1996年在百货公司更衣室性侵卡洛尔并于2022年诽谤她一事负法律责任，当时川普以「彻头彻尾的骗局」来形容女方作为。陪审团当时裁定川普须赔偿卡洛尔500万美元。

上诉法院今天在判决书中写道：「我们同意联邦地区法院的看法，陪审团有充分理由认为，除非川普面临巨额赔偿，否则他不会停止诽谤卡洛尔。」

川普并未被要求出庭或作证，但他先前利用此案制造媒体话题，强调自己遭到迫害，并藉此为重返白宫的选战造势。