谭德塞：邮轮汉他病毒疫情与新冠初期紧急状态不同

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（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞今天接受法新社专访时表示，他不认为近期在邮轮上爆发、引发国际关切的致命汉他病毒疫情，与新冠肺炎疫情初期有相似之处。

世界卫生组织（WHO）2日接获3名乘客在洪迪亚斯号（MV Hondius）邮轮上死亡，疑似爆发汉他病毒疫情的通报，这艘邮轮随即成为国际关注焦点。

这种罕见疾病通常由受感染啮齿类动物或其尿液、粪便、唾液传播，但目前已经确认这波疫情有3起案例感染可在人与人之间传染的「安地斯病毒株」（Andes strain）。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世卫日内瓦总部受访时淡化疫情威胁，强调「对全球其他地区的风险很低」。

被问到世卫是否认为这波疫情与新冠疫情初期的紧急状态相似时，他答道：「不，我不这么认为。」

谭德塞表示，虽然世卫已经「多次召开会议协调伙伴，作出因应」，但目前为止，他不认为有必要就汉他病毒疫情召开紧急委员会会议。

尽管如此，谭德塞坦言相关单位正全力因应，特别是设法将3名疑似感染者安全撤离自从3日起锚泊非洲西岸大西洋岛国维德角外海的洪迪亚斯号。

谭德塞说：「这3名患者就在几个小时前被撤离。」他坦言自己的团队为了后送作业准备工作「度过一个有点难以入眠的夜晚」。

目前这3人正在前往荷兰。洪迪亚斯号预计很快将驶往西班牙加那利群岛（Canary Islands）。

他表示：「到时候其他乘客就会从那里分别前往各自国家。」

谭德塞指出，目前已有医护人员上船，包括来自世卫的工作人员，并表示「我们会持续监控和支援船上人员，同时也观察外部情势」。

他说：「我们正在尽最大努力。」