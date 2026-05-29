贝佐斯的蓝源火箭在发射台测试时爆炸

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（法新社佛州卡纳维尔角28日电） 美国科技业巨擘亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯的太空公司蓝源（Blue Origin）今天在测试其新葛伦火箭时发生爆炸，巨大火球冲上天空，为贝佐斯的太空梦再添挫折。

摄影画面显示，高98公尺的新葛伦（New Glenn）火箭在发射台上瞬间爆炸化成烈焰，接着形成一大团蘑菇状浓烟，围观群众惊呼：「喔不！」、「天啊！」

蓝源在社群媒体平台X发布简短声明表示，其在美国佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）为这枚火箭进行测试时遭遇「异常状况」，不过「所有人员已获确认安全」。

正当民间企业为了参与太空探索行动而陷入激烈竞争，今天的爆炸意味贝佐斯（Jeff Bezos）在这场竞赛中再度遭遇挫折。

他在X发文写道：「现在要找出根本原因还为时过早，但我们已着手调查。这是非常艰难的一天，但我们会重建任何需要重建的部分，并且重拾飞行，（因为）这么做值得。」

新葛伦火箭是蓝源太空雄心的核心，尤其是为了与电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）竞赛。SpaceX正在开发名为星舰（Starship）的人类史上最大火箭。

马斯克今天也向蓝源表达慰问，称这起爆炸「极其遗憾」。

几周前新葛伦火箭才发生未能将美国卫星公司AST SpaceMobile的1枚通讯卫星送入正确轨道的事件，引发当局调查。不过蓝源当时成功重复使用并回收火箭的推进器。

蓝源曾与美国国家航空暨太空总署（NASA）合作开发阿提米丝（Artemis）登月任务的登陆器。NASA署长艾萨克曼（Jared Isaacman）今天在X发文表示，他们已得知爆炸事件，「太空飞行残酷无情不容错误，开发新的大载重发射能力又是格外艰难」。

他还写道：「我们将与伙伴合作来支援对这起异常状况进行彻底调查，并评估对近期任务的冲击，好让发射火箭行动能恢复。」