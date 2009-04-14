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费德勒在家乡举行婚礼

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(Keystone)

2009年4月11日，瑞士网球巨星费德勒与他多年的女友米尔卡在巴塞尔“悄悄地”举行了婚礼，婚礼在最小范围内的家人和朋友圈中举行。


费德勒今年27岁，她的女朋友米尔卡(Mirka Vavrinec)31岁，祖籍斯洛伐克。两人从2000年悉尼奥运会开始交往。他们的第一个孩子将于今夏诞生，这也是典型的瑞士人做法：女友怀孕，立即结婚。费德勒婚礼当日在他的个人主页上说：“在这个美丽春日，我们有了一个美妙的经历。” 米尔卡婚后很有可能承接了费德勒的姓氏，因为在费德勒主页上最后写着：“费德勒女士和先生祝大家复活节快乐！”

米尔卡以前也是职业网球运动员，退役后一直陪同费德勒参加世界各地的比赛。费德勒在前一周的迈阿密网球赛媒体大会上宣布，今后米尔卡将集中精力照顾孩子。这对新婚夫妇没有很多时间欢度蜜月，费德勒将进入紧张的训练。无论是新婚还是当爸爸都不会影响费德勒的体育生涯。 (图：Keystone)


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