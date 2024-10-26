贺锦丽与川普赴德州打对台 借助名人影响力为大选冲刺

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（法新社休士顿25日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）与共和党对手川普今天分别前往德州借助名人影响力竞选，双方阵营还争论川普竞选期间的表现是否为「法西斯主义者」。

德州是共和党的铁票仓，不属于能决定美国总统大选结果的少数摇摆州之一，通常也不是贺锦丽和川普会做选前最后冲刺的地方。

贺锦丽的竞选活动众星云集，出席人士包括乡村乐传奇歌手威利尼尔森（Willie Nelson）等，贺锦丽希望在11月5日投票日之前提振士气，并创造一个全国性舞台来强调共和党在堕胎议题上的限制。

流行乐天后碧昂丝（Beyonce）在休士顿（Houston）现身力挺贺锦丽，称「现在是美国唱新歌的时候」；她还说，「我们必须投票」，她不是以名人或政治人物身分出席这场强调保障堕胎权的集会，只是一名「深切关怀世界的母亲」。

川普则将在奥斯汀（Austin）接受美国最热门podcast节目「乔罗根体验」（The Joe Rogan Experience）访问。这是去年在串流平台Spotify上全球收听人数最多的podcast节目，在影音平台YouTube也有1750万人订阅。

「纽约时报」报导，在川普执政时期担任白宫幕僚长最久的凯利（John Kelly）说，川普符合「法西斯主义者」的定义，若情况允许，他会像个独裁者那样执政，对宪法或法治概念也一窍不通。贺锦丽竞选阵营附和这种说法，今天为此与川普阵营起了争执。

共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）和参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）都不承认川普长期将政敌和媒体妖魔化为「害虫」、「共产主义者、马克思主义者和法西斯主义者」及美国的「敌人」。

根据美国广播公司新闻网（ABC News）和民意调查机构益普索（Ipsos）针对已登记选民的调查结果，半数美国人同意贺锦丽阵营的说法，认为川普是法西斯主义者。

贺锦丽在一场记者会上说：「事实是，有些在川普担任总统时与他关系最密切的人…都非常清楚他对美国构成的危险和威胁，以及他不适任（总统）的事实。」

她说：「美国人民应该要听到并知道这种说法，以便做出决定。」

川普在奥斯汀又将美国描述为「世界的垃圾桶」，这是他本周第2度发表类似言论，也是他在移民议题上一连串煽动性发言的最新一次。

各项民调结果显示，这场选举胜负难料。纽时与谢纳学院（Siena College）今天公布的调查显示，川普与贺锦丽的支持率均为48%。

两人都试图透过年轻选民常用的podcast和YouTube而非报纸和大型电视网络来争取支持，这些尚未表态的选民有可能在这场不分轩轾的选举中发挥关键作用。

川普批评选举「一直持续下去，会有坏事发生」，然后说他在2020年大选获得的7400万票是「史上最高票」，但事实上他那年输给现任总统拜登700万票。

川普说：「贺锦丽在德州与觉醒名流来往。这不是很令人兴奋吗？但她在这里不会见任何移民犯罪的受害者。」