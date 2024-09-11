贺锦丽与川普辩论交锋 民众挤爆华盛顿酒吧抢看

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（法新社华盛顿10日电） 美国2024总统大选民主党候选人贺锦丽与共和党候选人川普首场电视辩论落幕，不少20多岁年轻女性认为贺锦丽表现优于川普，并称这场辩论让她们重新燃起对总统大选的热情。

在美国首都华盛顿拥挤的「联邦酒馆」（Union Pub）内，美东时间10日晚间10时（台湾时间11日上午9时）登场的总统大选辩论，犹如一场激烈的拳击赛事。

贺锦丽（Kamala Harris）今晚即将首次发言前，酒吧里多数民主党支持者突然静默下来，在贺锦丽发表完她预先准备好的竞选承诺清单后，并未引来热烈掌声。

相较之下，川普（Donald Trump）以截然不同的语气开始发言，他先是炮火猛攻贺锦丽，随即话锋一转，发表经济与移民政策相关的夸大不实言论，在酒吧内引来一阵轻笑声。

直到贺锦丽强烈谴责川普在2021年1月6日国会大厦袭击事件期间的行为时，酒吧内这才第一次爆出轰动的欢呼声。

美国群众一直期待看见这类唇枪舌战，这也是美国总统拜登今年6月在与川普的辩论中无法做到的。

来华盛顿出差的终身共和党员萨立纳斯（Remy Salinas）说，他在6月辩论后为81岁的拜登感到「难过」，还说希望「谈判高手」川普在与贺锦丽辩论时能「冷静」一些。

不过，现年78岁的川普显然选择了不同的策略，他越讲越大声，并在整场辩论中都显得相当愤怒。

萨立纳斯坦言，川普「犯了几次失误」，还在贺锦丽抨击他时不慎「中计」做出回应，但批评贺锦丽依然「处于防守姿态」。

随首场辩论结束，一群20多岁的女性都有相同感受，她们认为贺锦丽明显表现更好。

23岁的联邦政府员工夏农（Shannon）表示，贺锦丽的辩论表现令她「兴奋不已」，相较之前川普和拜登的辩论，这次「我明显感到好多了」，这场辩论是由「混乱的」川普对上「老练的」贺锦丽。

24岁的非营利组织工作者奥莉薇亚（Olivia）也同意夏农的看法，称贺锦丽让她对总统大选注入全新热情，「你不再为了投票而投票，而是你真心想投」。