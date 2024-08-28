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贺锦丽与搭档华兹29日前往乔州造势 将首度联袂受访

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（法新社华盛顿27日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽和她的竞选搭档华兹29日将接受美国有线电视新闻网（CNN）访问，这是贺锦丽接棒总统拜登逐鹿白宫以来首次受访。

自拜登近5周前宣布退选以来，共和党人一再批评59岁的副总统贺锦丽至今未接受媒体访问。

CNN表示，贺锦丽与华兹29日在战场州乔治亚州造势期间将接受采访，访问内容将在当天晚间9时（格林威治时间30日1时）播出。

CNN补充说：「这是拜登总统放弃竞选连任后，接棒成为民主党候选人的贺锦丽首度接受广泛而深入的访问，访谈内容将在黄金时段特别节目播出。」

CNN还说，这次访谈将由主播巴什（Dana Bash）主持。

贺锦丽临危受命披上战袍以来，民主党士气大振，她上周在芝加哥举行的民主党全国代表大会正式成为美国首位亚非裔女性总统候选人，并发表职涯最重大的演说，声势攀上巅峰。

然而，自拜登退选后，她仅在竞选活动中回答记者提问，以及在搭乘副总统专机「空军二号」（Air Force Two）期间发表一些非正式评论。

此外，贺锦丽还未以总统候选人身分召开记者会。

共和党人为此不断批评贺锦丽，藉其竞争对手、前总统川普已多次举行新闻发布会来强调双方的差异。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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