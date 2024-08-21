贺锦丽周边商品 全代会买气强强滚

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（法新社芝加哥21日电） 美国副总统贺锦丽接替总统拜登角逐11月大选，闪电崛起让全美各地民主党人士气为之一振，也意外为周边商品带来蓬勃商机。商家直言，拜登或前总统川普商品都没有这么热门。

民主党全国代表大会（Democratic National Convention）本周在芝加哥登场，围绕贺锦丽（Kamala Harris）和搭档华兹（Tim Walz）的酷炫主题商品吸引与会党代表掏腰包。

市中心区的商家告诉法新社，今年夏天买气原本看似会委靡不振，直到贺锦丽参选才出现转机。

在全代会次会场麦考米克会展中心（McCormick Place）外，54岁摊位老板蓝道夫（Brian Randolph）表示：「可以这么说，围绕贺锦丽和华兹的激动与热情，就连拜登或甚至川普都得自叹不如，堪比欧巴马旋风。」

蓝道夫说，他位在匹兹堡（Pittsburgh）的服饰公司本来没打算生产任何竞选商品，直到贺锦丽接棒才改变主意，如今生意兴隆。

他笑着告诉法新社：「买气强强滚。通常，每一个客人都不只买一件。」

最热门商品包括印上贺锦丽头像，以及「我们有胆识相信」或「检察官VS重罪犯」等标语的T恤。

专家表示，振奋人心的周边商品虽然不太可能改变对手阵营的支持意向，却可以驱使理念相同的人进行小额捐款并且前往投票。

在川普造势场合上，共和党人向来不吝于运用竞选商品表态，支持者会戴红帽子、穿上印有「让美国再次伟大」的T恤去参加。