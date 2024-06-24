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赞扬现代奥运之父 IOC主席：法国可以感到骄傲

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（法新社巴黎23日电） 国际奥林匹克委员会主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，法国应该为「现代奥运之父」古柏坦（Pierre de Coubertin）感到骄傲，即便他针对妇女和殖民主义的观点招致批评。

法新社报导，法国贵族古柏坦于19世纪末期复兴古希腊奥运会传统，创办国际奥林匹克委员会（IOC），距今正好130年。

然而，巴黎奥运主办单位却对古柏坦避而不谈，官方文件对他的着墨也是屈指可数，引发古柏坦家族的抱怨。

巴赫今天在巴黎的梭尔邦大学（Sorbonne University）对听众说：「他创建的奥林匹克运动会和体育制度，已经通过了时代的考验。」

巴赫又说：「这就是为什么法国可以为古柏坦及他的成就感到骄傲。」

巴赫今天出席梭尔邦大学为纪念国际奥会创立130周年而举办的古柏坦缅怀音乐会。但法国体育部长和巴黎市长均未出席。

古柏坦虽因致力透过体育促进和平与国际合作而受到赞誉，但在批评人士眼中，这位知识菁英和多产作家是性别歧视者、阶级势利者，并对欧洲文明持有种族主义观点。

但巴赫敦促观察家以古柏坦所处时代的价值观来评判他，说古柏坦是位「和平运动家」，对抗当时欧洲高涨的民族主义浪潮。

巴黎奥运即将于7月26日举行开幕式。（译者：纪锦玲）

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