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走访贝鲁特遇袭现场 伊朗国会议长谴责以色列

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（法新社贝鲁特12日电） 黎巴嫩首都贝鲁特市中心10日遭到近几周以来最致命的以色列袭击，伊朗国会议长卡利巴夫今天实地走访现场，对以色列「所犯罪行」予以谴责。

以军10日夜间空袭贝鲁特人口稠密的巴士达区（Basta），造成至少22人丧生。1位与伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）关系密切的消息人士表示，这场攻击是以真主党安全首长萨法（Wafiq Safa）为目标。

不过，以色列军方和真主党都没有证实萨法是以军空袭目标，也没有针对他的生死状况有过发言。

卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在2名真主党籍黎巴嫩国会议员陪同下对媒体发表谈话，对他口中的以色列「罪行」予以谴责。

他说：「国际组织和联合国安全理事会（UN Security Council）有权能（来阻止以色列），但是很遗憾他们默不作声。」

卡利巴夫今天稍早还会见黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）。据黎巴嫩国营国家通讯社（National News Agency）报导，米卡提告诉卡利巴夫，他的政府将「致力促成停火」列为优先要务。

另据黎巴嫩国会议长柏瑞（Nabih Berri）的办公室和伊朗官媒伊朗通讯社（IRNA）的说法，卡利巴夫今天稍晚转往瑞士日内瓦之前，还将与柏瑞会面。柏瑞是真主党在黎巴嫩的势力强大盟友。

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