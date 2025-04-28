瑞士资讯SWI swissinfo.ch 2024年年度报告

2024年瑞士资讯年度报告。 SWI swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch是一家瑞士的媒体机构，像一扇对外打开的窗口，深度介绍瑞士的文化、经济、政治。一方面它面向海外瑞士人介绍瑞士国内的政治动向和发展，另一面也将瑞士介绍给对瑞士感兴趣的所有人。这里是一份年度报告，告诉你2024年，我们都做了什么。

14 分钟

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亲爱的瑞士资讯SWI swissinfo.ch的朋友们，以及对瑞士感兴趣的读者们，大家好！

过去的一年，全球危机四伏，权力转移，世界局势更加不稳定。这对瑞士也产生了不小的影响。瑞士因其经济、政治和文化相互依存的特性属于世界上全球化程度最高的国家之一。

当乌克兰战争、中东人道主义灾难等冲突占据新闻头条时，瑞士也不得不又一次面对国际责任与中立之间的矛盾。

瑞士在联合国安理会的席位充分证明了瑞士处于全球决策进程的中心。同时，全球大银行瑞士信贷的倒闭动摇了人们对于瑞士作为金融中心的信心。

瑞士资讯在这种复杂的环境下，发挥着不可或缺的作用。一方面，瑞士资讯为超过813’000名海外侨民提供符合他们需求的报道；另一方面，也针对世界各地对瑞士感兴趣的人所关心的话题，提供不同视角的信息，并做出背景分析及国际对比。

在全球虚假信息遍布和媒体自由受到威胁的情况下，这种多视角报道对于瑞士的声音和形象，比以往任何时候都显得更重要；否则就只能任由第三方对瑞士的决策和事件做出解读。

针对这两个受众群，瑞士资讯进行了战略性重组。我们将编辑部分成两组，一组针对侨民；一组针对瑞士感兴趣的国际读者，这是我们在2024年做出的决定，并将其付诸于行动。

这份年度报告将带您回顾我们2024年的工作，向您介绍我们报道的重要话题，并让您了解编辑团队的幕后工作。

打击虚假信息和假新闻：保护真相

2024年，我们更加重视“打击虚假信息和增强对独立媒体的信任”。尤其是在涉及俄罗斯或中国等独裁政权的宣传或全球传播的假新闻时，我们的十种语言的报道就显示出在澄清事实方面的优势。

瑞士资讯创造了新的报道形式，专门面向那些媒体自由受到限制国家的受众。例如，在俄罗斯，在中国，包括瑞士资讯在内的许多西方媒体网站都被屏蔽或很难打开。

不过，那里的人仍然可以访问视频平台YouTube。比如，我们专为YouTube创建的“On the Record”系列视频，提供了一些详细的访谈节目，其中包括对来自俄罗斯和对俄罗斯发表评论的人的访谈，例如对居住在瑞士的作家米哈伊尔·希斯金(Michail Shiskin)的访谈(英语)：

外部内容

然而，俄罗斯绝不是新闻自由受到严重限制的唯一国家。瑞士资讯的许多记者都来自媒体受严格审查或完全控制、甚至遭迫害的国家。

2024年为了纪念新闻自由日，我们的员工分享了他们的相关经历，以及作为记者直接面对媒体自由遭受攻击的感受：

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相关内容 我们的记者谈有关言论自由的代价 此内容发布于 5月3日是新闻自由日。在世界上任何一个国家，这一基本权益都未受到足够的保障，更别说像俄罗斯或墨西哥这样的国家。但就算在瑞士，新闻自由也并非毫无障碍。 更多阅览 我们的记者谈有关言论自由的代价

创纪录的民主之年

虚假信息是对民主的巨大威胁。对于2024年这个超级选举年更是如此，这一年，从美国到印度；从欧洲到俄罗斯，约有75个国家举行了选举，几乎超过半数的世界人口都在投票，这是一个历史纪录：

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相关内容 2024是一个超级选举年：世界人口中的一半将投参加选举或投票 此内容发布于 印度、印度尼西亚、欧盟和美国–2024年是举行选举数量创纪录的一年。苏黎世大学比较政治学教授丹尼尔·卡拉马尼(Daniele Caramani)在接受采访时讲述了这一民主之年的意义。 更多阅览 2024是一个超级选举年：世界人口中的一半将投参加选举或投票

然而，并非所有选举都是在自由公正的情况下进行的。例如，美国总统大选就伴随着人工智能制造的假新闻浪潮，就连瑞士也未能幸免于这种假新闻浪潮的波及：

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相关内容 美国虚假信息激增给瑞士直接民主敲响警钟 此内容发布于 在美国总统大选临近之际，人工智能生成的虚假内容如洪水般席卷美国。专家警告称瑞士也难以置身事外，相反，瑞士特别容易受那些威胁全球选民的虚假信息策略的影响。 更多阅览 美国虚假信息激增给瑞士直接民主敲响警钟

尽管瑞士也难免受到虚假信息的影响，但在树立民主价值观和推行民主进程方面，瑞士却是一个好榜样。例如，在摩尔多瓦，瑞士为当地学校开设”社会教育”科目提供了资金支持，这是为了在摩尔多瓦学校中促进民主、鼓励批判性思维并树立社会意识：

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相关内容 瑞士资助摩尔多瓦学校中的民主教育 此内容发布于 在摩尔多瓦，《社会教育》是学校里一门深受喜爱的学科，这门课使用先进的教学方式授课，由瑞士资助。瑞士资讯SWI Swissinfo.ch前往摩尔多瓦拜访了一所俄语和和一所罗马尼亚语学校。 更多阅览 瑞士资助摩尔多瓦学校中的民主教育

针对海外瑞士侨民的报道

约有十分之一的瑞士公民不在瑞士居住，而是生活在国外。2024年，瑞士资讯的一项核心工作就是有针对性地扩大向海外瑞士公民提供的内容，包括瑞士资讯自己的内容，和瑞士广播电视集团其他频道的内容。

自2024年9月1日起，一个专门面向海外瑞士人的独立编辑部成立，这个编辑部将重点放在海外瑞士选民关注的话题上，结合他们的现实生活具体分析瑞士政治，并通过一个四种语言的订阅通讯向海外瑞士侨民发送关于瑞士众多投票的各种信息。

例如，我们重点介绍了颇具争议的养老遗属保险金(AHV)动议：

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相关内容 第13个月养老遗属保险：充满悬念的公投 此内容发布于 3月3日，瑞士将就两项改革养老金制度的公民动议进行投票。将退休年龄提高到66岁的提案不太可能通过“投票箱的考验”；增发养老金第一支柱动议的正反方之争则“相持不下”。 更多阅览 第13个月养老遗属保险：充满悬念的公投

自从邮寄和电子投票的出现之后，海外瑞士人的政治影响力有所提高。也正是这种数字化发展，在很大程度上改变了海外瑞士人社团以及他们的交流形式。

加强瑞士的国外形象

瑞士资讯的报道不仅面向海外瑞士人，也面向对瑞士感兴趣的所有读者。作为一家中立国瑞士的国际媒体机构，瑞士资讯享有极高的信誉。对我们来说，我们有义务针对各种话题从不同立场进行批判性分析、做出国际比较并引入瑞士观点。

一个体现瑞士在国际上发挥的作用的重要话题是瑞士在国安理会的席位，这个席位的两年任期已于2024年结束。两位专家Lucile Maertens和Sara Hellmüller向瑞士资讯讲述了像瑞士这样的国家，怎样在联合国安理会发挥的作用：

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相关内容 瑞士在安理会都取得了什么成绩？ 此内容发布于 2023/24年瑞士首次入选联合国安理会理事国。2024年10月，瑞士第二次当选主席。面对国际上相互对抗的局面，瑞士这样一个国家能给联合国安理会带去什么呢？请看分析。 更多阅览 瑞士在安理会都取得了什么成绩？

日内瓦是瑞士在国际舞台上发挥外交和人道主义合作的核心作用时，不容忽视的一部分，这从我们的相关报道中就可见一斑：

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相关内容 “数”说国际都市日内瓦 此内容发布于 日内瓦是联合国欧洲总部的所在地。它同时还吸引了许多非政府组织和跨国公司，也有来自世界各地的人们到此工作。瑞士资讯swissinfo.ch通过一组数据对联合国的欧洲总部所在地进行了解读。 更多阅览 “数”说国际都市日内瓦

瑞士资讯还搭建了一个讨论平台，通过自动翻译功能，让世界各地的人们可以用十种语言展开讨论。例如，在瑞士资讯网站上关于瑞士中立模式的讨论就异常热烈：

相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 未来的瑞士中立模式是什么？ 瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。 参与讨论 381 赞 查看讨论

瑞士经济与全球联系

新冠疫情以及接踵而来的乌克兰和加沙战争加速了一种结构性的变化：30多年来我们所经历的全球化正在面临重新定义。

一方面，西方国家厌倦了开放的贸易政策带来的负面影响，开始推崇民粹主义和保护主义措施；另一方面，全球南方国家追求的是一种不同的、以自身利益为中心的全球化理念。

这些变化也影响到瑞士的许多跨国公司，因为它们从世界各地采购原材料并在全球出售，从中获利。

瑞士资讯通过一个系列报道，深度挖掘地缘政治局势如何对瑞士最大的跨国公司产生影响，以及这些公司如何反过来利用这一局势。

我们报道的重点之一是诺华制药公司在斯洛文尼亚的十亿欧元投资。这些投资使斯洛文尼亚成为全球仿制药和生物制药生产的重要基地，面对来自亚洲的廉价竞争，斯洛文尼亚正日益发挥着重要作用：

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科学与创新：瑞士解决全球问题的方案

瑞士还通过科研和创新寻求全球问题的解决方案，比如在气候变迁方面就是一个例子。

瑞士的一个永久冻土科研小组开发了一种量化冰雪流失的创新方法，为了解气候变化的影响提供了重要佐证。这些研究成果不仅有助于预测此类风险，还为保护阿尔卑斯山和北极地区的基础设施提供了支持：

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在另一个完全不同环境下，瑞士的科研和解决方案也发挥了至关重要的作用。例如，在马达加斯加，由于气温不断升高、降雨不规律和水土流失等问题，可可的种植正在面临威胁。

瑞士资讯报道了一个瑞士项目，该项目通过可持续种植方法、植树造林和可可的人工授粉等措施，来减轻气候变化的影响并加强该地区的复原力。同时，该项目还确保了国际标准(比如欧盟对无砍伐森林供应链的要求)受到遵守：

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质量与认可：我们的标准

2024年也是人工智能(AI)飞速发展的一年，人工智能不仅在识别虚假信息方面发挥着决定性作用，也正在从根本上改变着媒体行业。

作为每周至少80次被当作参考、被用46种语言引用的媒体，我们对内容质量的把关相当严格。因此，我们制定了使用人工智能的新指导方针。瑞士资讯的所有报道，无一例外由真人创作。

同时，我们也将人工智能视为提高工作效率的有利契机，将其运用到数据分析、翻译和监测主题等领域，并在使用人工智能的地方，做出明确标识。所有使用过人工智能的内容都会在发布前进行核查。

我们不仅通过内部工作流程确保我们的报道质量，还定期请外部专家对我们的内容进行严格评估。除了独立性、公正性和平衡性之外，与读者的相关性也是新闻质量的重要标准。

苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög)在其《2024 年媒体年鉴》的年度统计中，将瑞士资讯评为瑞士所有网络媒体中得分第二高的媒体，在满分10分的情况下，瑞士资讯获得了7.4分，并赞誉我们是”在所有质量标准上都表现出色”的媒体之一。

2025年，瑞士资讯将把重点放在新的目标上：其中包括推出面向海外瑞士人的改版应用程序，该应用程序增加了新功能和更多内容。

在瑞士，未来一年在政治层面也将是充满挑战的一年，因为联邦委员会计划从2027年开始，按照”2027年裁剪计划”不再为瑞士联邦政府面向海外的宣传工作提供联邦资金。

我们仍然坚信，我们的报道对于瑞士在国外的形象及我们与海外瑞士人的联系有着重要的意义。我们将继续努力，在瑞士与世界之间架起一座桥梁，让世界了解瑞士，把民主的价值观传播下去。

(编译自德文：杨煦冬/dh)