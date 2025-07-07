赴华府会见川普 尼坦雅胡称盼推进加萨停火协议

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 即将会见美国总统川普的以色列总理尼坦雅胡表示，期盼这次会晤「有助推进」加萨停火协议。以色列已派代表团赴卡达，与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）进行间接谈判。

以哈冲突爆发至今接近第22个月，各界要求停火的压力日益升高。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）预计今天在华府与川普坐下来谈；川普近来频频催促结束这场战争。

尼坦雅胡昨天登上专机飞往华府前表示：「在我们同意的条件下，我们正努力达成这项已讨论过的协议。」

尼坦雅胡补充说，他派遣的以色列代表团带着「明确指示」前往卡达首都杜哈（Doha），他认为与与川普会面「肯定有助推进这项我们都希望达成的（协议）。」

昨晚，一名熟悉谈判情况的巴勒斯坦官员告诉法新社，以色列和哈玛斯已在卡达就加萨走廊停火协议进行间接谈判。这名官员指出：「谈判内容与执行机制和换俘有关，双方正透过调解人员理解彼此的立场。」

川普昨天对媒体表示：「我认为，我们在未来一周有很高机率（看见以色列）与哈玛斯达成协议。」

另2名巴勒斯坦消息人士向法新社表示，提案内容包括为期60天的休战，在这段期间，哈玛斯预计交还10名人质和数具遗体，以换回遭以色列扣押的巴勒斯坦人。