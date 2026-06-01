越南国家主席访菲律宾 续签国防协议强化海上安全

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（法新社马尼拉1日电） 菲律宾总统小马可仕今天在首都马尼拉与来访的越南国家主席苏林会面，两人将双边2010年签署的国防协议续约，并同意加强防卫合作，以协助提升区域海上安全及维持南海和平。

小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在会后联合记者会上表示，随着两国所处区域正面临「地缘政治碎裂」带来的不确定性，菲越伙伴关系已变得「日益重要」，因此延续国防协议，将确立双边继续就安全和国防事务进行「代表团交流」，同时建立「资讯交换」。

小马可仕还说，尽管菲律宾和越南皆对南海声称拥有主权，但两国重申须维持区域的「和平、稳定及航行与飞越自由，这点依旧是不容商榷」。

菲越两国和中国都宣称拥有南海南沙群岛（Spratly Islands）主权，这片群岛位于关键航道附近，且据信蕴藏丰富矿物资源。

几天前才发生中国军方指控1艘荷兰巡防舰「非法闯入」南海的西沙群岛（Paracel Islands）附近海域，并将其驱离。荷兰则强调这艘舰当时位于国际水域。

小马可仕今天表示：「我们维持坚定不移主张，须以坚实根据国际法的和平方式来解决争执。」

菲越两国还同意在执法上合作来防范跨国犯罪，如网路诈骗、非法移民、人口贩运及非法赌博等。

苏林（To Lam）在会后表示，任何个人或组织若是「利用一国领土来进行暗中破坏另一国的行为」，将遭到阻止。