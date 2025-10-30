越南洪灾致10死 河流水位创60年最高纪录

afp_tickers

2 分钟

（法新社会安30日电） 越南当局今天指出，豪雨引发的洪灾本周已造成至少10人罹难，邻近观光胜地的一条重要河流水位达到60年来最高点。

越南沿海多省自上周末起持续遭豪雨侵袭，24小时内的降雨量达到创纪录的1700毫米。联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产的会安古镇也位于这个地区。

越南环境部表示，至少10人罹难，另有8人失踪。

越南国家气象局指出，流经岘港并在会安入海的秋盘河（Thu Bon River）一处测量站的水位于昨天深夜「达到5.62公尺，比1964年的历史纪录高4公分」。

越南中部5省有12万8000多户住家遭淹没，部分地区水深达3公尺。

法新记者谈到，民众今天在会安水深及腰的街上艰难前行，许多店家的一楼遭淹没。

根据环境部，数公里道路本周因洪灾和山崩遭到破坏或阻断，5000多公顷的作物被摧毁，1万6000多头牲畜死亡。

气象预报员说道，岘港和顺化市的水位已开始缓慢消退，但今天仍处于「警戒」等级。

在今年前9个月，以暴风雨、洪水跟山崩为主的各种天灾已使187人在越南罹难或失踪。

根据政府数据，相关经济损失据估总计超过6亿1000万美元。