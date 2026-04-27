越来越多女性摘下头巾 在伊朗可嗅出松绑氛围

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（法新社巴黎26日电） 在德黑兰的咖啡馆，不戴头巾的女性悠闲喝着咖啡的照片，俨然公然违抗伊朗严格伊斯兰服装规定，在伊朗境外引发关注。不过，对32岁的艾尔纳兹（Elnaz）来说，这不代表突破。

在德黑兰从事绘画工作的艾尔纳兹说：「在我看来，这绝不是政府出现任何改变的迹象，因为关于女性权益没有任何实质进展。」

她说：「在表面之下，事实上人们的自由，尤其是女性的基本权益，并没有真正改变。」

自1979年伊斯兰革命推翻巴勒维王室后，女性在伊朗公共场合必须配戴头巾，这一规定长期被视为神职领导阶层的意识形态支柱。

然而，这项规定的执行似已放松，至少在德黑兰部分地区及其他城市是如此。

这样的情况始于2022至2023年，由于艾米尼（Mahsa Amini）在德黑兰因涉嫌违反服装规定遭逮捕并在拘留期间身亡，引发一连串抗议运动。

这股趋势在2025年6月以色列发动的12日战争、今年1月因生活成本引发的全国性示威，以及2月28日美国与以色列对伊朗开战后，都持续发展。

过去令人闻之色变的所谓「道德警察」白色巡逻车，经常出现在广场和街角，将被认为违规的女性带走；如今这类车辆已难觅踪影。

整体情势持续出现变化是不争事实。一些女性是否佩戴头巾，依然是个人选择。即便在德黑兰较开放的地区，同时看到有戴与没戴头巾的女性结伴同行，也早已司空见惯。