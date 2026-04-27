车诺比核灾40周年 泽伦斯基批俄核恐怖主义

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（法新社基辅26日电） 乌克兰在纪念车诺比核灾40周年期间遭遇新一轮致命无人机攻击，乌克兰总统泽伦斯基今天指控俄罗斯犯下「核恐怖主义」行为。

俄罗斯连夜发射超过100架无人机，在乌克兰境内造成5人丧命；自2022年战争爆发以来，乌克兰几乎每天都会遭遇这类攻击。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在纪念车诺比（Chernobyl）核灾的社群贴文中表示，俄罗斯入侵「再次将世界推向人为灾难的边缘」。

他说，俄国无人机经常飞越车诺比上空，去年甚至有一架无人机击中车诺比核电厂的防护罩。

泽伦斯基说：「世界绝不能任由这种核子恐怖主义继续下去，最佳之道就是迫使俄罗斯停止其鲁莽攻击。」 ●核灾历史

1986年，车诺比核电厂发生全球史上最严重的核灾事故，彻底改变世界对核能的看法。

据估计，有数以千计人因暴露于辐射而丧命，但确切死亡人数难以计算，另有约60万名参与清理的人员曾暴露于高剂量辐射下。

此外，还有数十万人因放射性污染被迫撤离，核电厂周边地区被划为禁区，成为无人居住的地带。

这场核灾使得乌克兰北部与白俄罗斯南部大片土地几乎无法居住。

●无人机攻击持续

在纪念活动前夕，莫斯科与基辅相互发动无人机攻击，造成两国平民死伤。

乌克兰官员表示，俄军夜袭导致东部地区有5人丧命、至少4人受伤。

在俄罗斯占领的克里米亚（Crimea）与卢甘斯克（Lugansk）地区，亲莫斯科官员称乌克兰无人机攻击造成4人死亡。

此外，乌克兰中东部城市第聂伯罗（Dnipro）遭遇长达20小时的俄军攻击后，死亡人数已上升至9人。（编译：刘文瑜）